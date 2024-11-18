تأهلا سويا.. البرتغال تتعادل مع كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 23:49

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - البرتغال ضد كرواتيا

تعادل منتخب البرتغال مع كرواتيا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة السادسة.

بالتعادل تأهل كلا المنتخبين إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد تصدر البرتغال للمجموعة واحتلال كرواتيا للمركز الثاني.

وشهدت المباراة إراحة أكثر من عنصر أساسي من صفوف البرتغال على رأسها كريستيانو رونالدو.

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تقدم جواو فيليكس للبرتغال بالهدف الأول في الدقيقة 33 مستغلا تمريرة رائعة من فيتينيا لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وتعادل يوشكو جفارديول لكرواتيا في الدقيقة 65 مستغلا عرضية من كريستيان جاكيتش.

وكاد أنتي بوديمير أن يسجل هدف الفوز لكرواتيا في الدقيقة 91 ولكنه سدد الكرة في القائم.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فازت اسكتلندا على بولندا بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي استكلندا جون مكجين وأندرو روبيرتسون، بينما أحرز كاميل بياتكوفسكي هدف بولندا.

فوز اسكتلندا كان سيؤهلها لربع النهائي ولكن فقط في حالة فوز البرتغال على كرواتيا.

وهبط منتخب بولندا للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية، بينما سيلعب منتخب اسكتلندا في ملحق على الهبوط أو الاستمرار في المستوى الأول.

البرتغال كرواتيا دوري الأمم الأوروبية
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