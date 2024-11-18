مدير المسابقات: تم تغيير لوائح الدوري.. وهذه طريقة اختيار أفضل لاعب في المباراة

كشف طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية عن كيفية اختيار أفضل لاعب في مباريات الدوري المصري في الموسم الجاري.

وقال طه عزت عبر قناة إم بي سي مصر 2: "اختيار اللاعب الفائز بجائزة رجل المباراة في الدوري سيتم من قبل مجموعة المحللين في الاستوديو الخاص بكل مباراة عبر القناة الناقلة للدوري".

وأضاف "ومعهم معلق اللقاء وسيتم إبلاغ المسؤولين في الملعب قبل نهاية كل مواجهة باسم الفائز".

وأكمل "تم تغيير لائحة الدوري ولائحة كأس الرابطة وتم ربطهما بلائحة العقوبات الخاصة بلجنة المسابقات".

وأتم تصريحاته "تم إلغاء مصطلح "سوء السلوك" من لائحة العقوبات وكل فعل خارج سيكون له عقوبة مختلفة عن الآخر".

وتولى طه عزت مهمة إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية مع بداية الموسم الجاري من الدوري المصري.