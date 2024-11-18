تريزيجيه الأول ولاعب الزمالك الثالث.. تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر ضد بوتسوانا
الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 23:00
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا في غياب محمد صلاح القائد الأول للفراعنة.
ويحل منتخب بوتسوانا ضيفا على نظيره المصري مساء الثلاثاء بالجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.
وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي. وتنطلق غدا الثلاثاء في تمام الخامسة مساء.
ويغيب عن المباراة محمد صلاح القائد الأول لمنتخب مصر، بعدما حصل على راحة من قبل الجهاز الفني.
وفي غياب محمد صلاح يصبح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الريان القطري هو قائد منتخب مصر.
ويليه مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، ثم محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وذلك بحسب الأقدمية في الانضمام لمنتخب مصر.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة وضمن التأهل إلى البطولة. ويأتي منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
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