فالفيردي: والدي عمل في توصيل الطلبات.. وتدربت مع أرسنال قبل ريال مدريد

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 22:32

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي يحتفل بهدف ريال مدريد أمام أوساسونا

كشف فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد عن رحلته قبل الانضمام إلى الفريق.

ويلعب فالفيردي مع الفريق الأول لريال مدريد منذ عام 2018.

وقال فالفيردي في حوار مع شبكة موفيستار: "والدي عمل كعامل توصيل ورأيته هو ووالدتي يعملان لمدة 24 ساعة وكانا يعانيان من أجل أن أحصل على حذاء كرة قدم وأن أدفع قيمة سيارة أجرة لأذهب بها للتدريب بدون أن أبلل وأنا ممتن جدا لهم".

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وواصل "لسوء الحظ تركت عائلتي لألعب كرة القدم، لقد أنهيت المدرسة الإعدادية ولم أدخل الثانوية، لقد تحدثنا في المنزل وقررنا إنني إذا أردت وهب نفسي لكرة القدم فعلي أن أراهن عليها وهذا ليس صحيحا وأنا الآن أحاول أن أزرع في رأس أولادي أهمية الكتب والدراسة وأن ينسوا أي شيء آخر".

وتابع "في سن 15 معظم زملائي انضما لمنتخب الناشئين بأورجواي وأنا لا وكانت هذه واحدة من أطبر ضربات مسيرتي مع غيابي عن كأس العالم 2018 وشعرت بالعار مع عودتي لمنزلي وأنا لم أحقق ما أرادته عائلتي وأصدقائي وأحبطت من آمنوا بي".

وأضاف "كنت أكره الركض والتدريبات واعتقدت أنني أتمتع بمهارات مارادونا وكنت أقول لنفسي ماذا إذا كنت قادرا على البعب كمهاجم؟ وحظيت بفترة صعبة حتى أفهم الأمر ولكن كان لدي مدرب في الدرجة السادسة كان يستبدلني عندما لا أعود للدفاع ثم بدأت في الركض أكثر لأساعد زملائي".

وكشف "في عمر 16 عاما حصلت على دعوى من أرسنال للتدرب مع الفريق وقلت في نفسي هذه هي وهنا سأنموا وأتطور وبدأت في تخيل مستقبلي في لندن وتدربت مع لاعبين رائعين لا أعرف ما إذا كانوا يتذكروني".

وأكمل "إيميليانو مارتينيز كان أكثر من ساعدني في أرسنال هو وبيليرين وأليكسيس سانشيز وكازورلا، لم أفهم اللغة الإنجليزية وكانوا يترجمون لي كل شيء ولحسن الحظ طلبني ريال مدريد ولم يتمكن أرسنال من التوقيع معي".

وشدد "بعد انضمامي لريال مدريد لعبت بصفوف الكاستيا، كنت في الأساس ألعب مع لاعبين كبار في أوروجواي وشعرت أنني بحاجة لأخطو خطوة أكبر من فريق الشباب ولكنها خطوة ساعدتني على النمو أكثر كشخص، على سبيل المثال عشت وحيدا ولكن على بعد 10 دقائق من أسرتي تحسبا لأي طارئ ولكنني كنت بحاجة إلى مساحتي الخاصة وأن اعتاد على الأمر".

وأتم "في كاستيا أيضا كان هناك بعض المشاكل بغرفة خلع الملابس والمشجعين لم يكونوا سعداء بسبب هبوط الفريق وهذا ساعدني على المستوى الشخصي ومن ثم استدعاني لوبيتيجي للفريق الأول وأنتم تعرفوا باقي القصة".

ريال مدريد فيديريكو فالفيردي
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