تصفيات أمم إفريقيا - آخر العرب يصارع.. 21 متأهلا وسيناريوهات حسم المقاعد الـ 3 المتبقية

بتأهل السودان وبنين، ارتفع عدد المتأهلين رسميا لكأس أمم إفريقيا 2025 إلى 21 منتخبا.

وحتى الآن لم تحدث سوى مفاجأة واحدة كبرى في التصفيات الإفريقية بتأكد عدم تأهل غانا للنهائيات.

وحسم منتخب السودان تأهله بالتعادل السلبي مع أنجولا، بينما ودع منتخب ليبيا بتعادل سلبي مع بنين التي تأهلت، ولم يشفع فوز رواندا على نيجيريا لها.

وبخروج ليبيا وتأهل السودان، لم يبقَ من العرب الذين لم يحسموا مصيرهم بعد سوى موريتانيا في المجموعة الثالثة مع منتخب مصر الذي حسم تأهله مسبقا.

إليكم قائمة المتأهلين وفقا للمجموعات الـ 12

المجموعة 1: تونس – جُزر القُمر

المجموعة 2: المغرب – الجابون

المجموعة 3: مصر

المجموعة 4: نيجيريا - بنين

المجموعة 5: الجزائر – غينيا الاستوائية

المجموعة 6: أنجولا - السودان

المجموعة 7: زامبيا – كوت ديفوار

المجموعة 8: الكونغو الديمقراطية

المجموعة 9: مالي

المجموعة 10: الكاميرون – زيمبابوي

المجموعة 11: جنوب إفريقيا – أوغندا

المجموعة 12: السنغال – بوركينا فاسو

كيف تُحسم بطاقات التأهل الأخيرة؟

المجموعة 3:

الجولة الأخيرة: مصر × بوتسوانا – موريتانيا × كاب فيردي (يوم الثلاثاء في الخامسة مساءً)

انحسر الصراع بين موريتانيا وبوتسوانا على بطاقة التأهل.

بوتسوانا تحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط وتحتاج للتعادل أو الفوز على مصر في الدفاع الجوي لحسم تأهلها دون الدخول في أي حسابات أخرى.

بينما يعّول منتخب موريتانيا صاحب الـ 4 نقاط على نتيجة القاهرة، فإذا حقق الفوز على كاب فيردي سيحتاج لفوز مصر على بوتسوانا لخطف التأهل بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة على بوتسوانا.

التعادل لموريتانيا أو أي نتيجة إيجابية لبوتسوانا ستعني الفشل في العبور وسط الكبار.

وانتهت آمال كاب فيردي في التأهل نظرا لتفوق بوتسوانا عليه في المواجهات المباشرة.

المجموعة 8:

الجولة الأخيرة: تنزانيا × غينيا (يوم الثلاثاء في السادسة مساءً)

انحسر الصراع بين تنزانيا وغينيا على بطاقة التأهل، والمباراة ستقام على ملعب الأخير.

رصيد غينيا أصبح 9 نقاط بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية، الفوز أو التعادل يعني التأهل.

فيما لا يحتاج منتخب تنزانيا سوى الفوز من أجل حصد بطاقة الصعود.

المجموعة 9:

الجولة الأخيرة: غينيا بيساو × موزمبيق (يوم الثلاثاء في السادسة مساءً)

انحسر الصراع بين موزمبيق وغينيا بيساو على بطاقة التأهل.

وستكون المباراة المباشرة بينهما حاسمة لبطاقة التأهل الثانية خلف مالي.

موزمبيق صاحبة الـ 8 نقاط تحتاج للتعادل فقط من أجل التعادل، والفوز يؤكد فرصها.

بينما يحتاج منتخب غينيا بيساو صاحب الـ 5 نقاط للفوز فقط ولا غيره من أجل خطف بطاقة العبور.