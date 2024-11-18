القصة الكاملة - بنين المستفيد الوحيد.. هل تآمرت نيجيريا على ليبيا؟

ليبيا كانت بحاجة للفوز على بنين بهدف دون رد أو بفارق هدفين، مع هدية من نيجيريا بعدم الخسارة أمام رواندا، في تلك الحالة يصبح رصيد ليبيا 7 نقاط وتتساوى مع بنين لتجتازها بفارق المواجهات المباشرة، بينما يصبح رصيد رواندا في أفضل الأحوال 6 نقاط، وهكذا يتأهل المنتخب الليبي.

وفي هذا السيناريو، أشارت الكثير من التوقعات إلى مؤامرة نيجيرية لرد ما حدث في الآونة الأخيرة، وبالتالي، ستخسر نيجيريا أمام رواندا وتقطع طريق ليبيا من البداية.

وحدث ما توقع البعض حدوثه، ليست المؤامرة التي لا يمكن تأكيدها أبدا، بل نتيجة مباراة نيجيريا ورواندا، إذ تقدمت نيجيريا بهدف، ثم فازت رواندا 2-1 بهدفين في الدقيقتين 72 و75.

ولكن، ليبيا لم تتكبد العناء من الأساس.. وتعادلت مع ضيفتها بنين بلا أهداف.

وهنا تلقت رواندا صدمة مؤلمة، إذ كان الفوز يعني تأهلها فقط إن فازت ليبيا على بنين، لتغادر التصفيات بـ 8 نقاط حسمت فيها الأفضلية نتائجها أمام بنين، التي فازت على رواندا 3-0 وخسرت أمامها 2-1.

النتيجة للفريق العربي.. فشلت ليبيا في التأهل للبطولة للمرة السابعة على التوالي إذ كانت مشاركتها الأخيرة في نسخة 2012.

أما بنين فقد تأهلت للمرة الأولى منذ نسخة 2019 والتي أقيمت بمصر، وكانت قد وصلت إلى ربع النهائي في مشاركتها الأخيرة.

وتحدد 21 متأهلا إلى أمم إفريقيا حتى الآن وبانتظار 3 مقاعد لحسم جميع المشاركين في البطولة والمقرر إقامتها في المغرب بالعام المقبل.

ولكن.. لماذا يفترض العديد من المتابعين وجود مؤامرة هنا من نيجيريا ضد ليبيا؟

بداية الحكاية أتت في الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، حيث تعرضت بعثة المنتخب الليبي لمضايقات فور وصولها إلى نيجيريا.

وقال فيصل البدري قائد منتخب ليبيا: "تعرضنا لتفتيش طويل خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم وجود دورية شرطة بصحبة البعثة، وانتقل اللاعبون عبر حافلات غير مكيفة وسيارات من السفارة الليبية عبر طرق غير آمنة وغابات، واستغرقت الرحلة خمس ساعات وسط ظروف صعبة في نيجيريا".

وخسر المنتخب الليبي أمام نيجيريا بهدف قاتل في الدقيقة 86 في الجولة الثالثة، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو يوم الجمعة، بفضل هدف متأخر من فيسايو باشيرو.

وكان من المفترض أن تصل طائرة منتخب نيجيريا إلى مطار بنغاري لخوض مباراة الجولة الرابعة، إلا أن الطائرة نزلت في مطار الأبرق الذي يبعد 3 ساعات عن المدينة التي ستقام فيها المباراة.

شكا لاعبو المنتخب النيجيري من بقائهم لفترة تعدت 16 ساعة عالقين المطار، ليعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، عدم خوض فريقه مباراة ليبيا: "طالبنا الحكومة النيجيرية بالتدخل، وبصفتي قائدا للفريق قررنا ألا نلعب هذه المباراة بعد تواجدنا لأكثر من 12 ساعة في مطار مهجور في ليبيا بعد تحويل مسار طائرتنا أثناء الهبوط، وإلغاء هبوطنا في بنغاري دون سبب، أغلقوا بوابات المطار وتركونا بدون اتصال أو طعام أو شراب".

وتضامن فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا ونادي جالاتا سراي مع زملائه، ليدعو الاتحاد الإفريقي ومسؤولي كرة القدم للتدخل، قائلاً: "هذا أمر غير إنساني".

ورد الاتحاد الليبي في بيان رسمي: "نعبر عن قلقنا العميق إزاء التقارير التي يتم تداولها بشأن تحويل رحلة المنتخب النيجيري قبل مباراة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في ليبيا. ونحن إذ نأسف لأي إزعاج قد حدث، نود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية".

ودلل الاتحاد الليبي على استقبال بعثة المنتخب الغاني: "نود التأكيد على أن ليبيا كانت وستظل دائمًا ترحب بأشقائها الأفارقة والعالميين بكل حفاوة وكرم. وكدليل على ذلك، فقد وصل منتخب غانا إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي استعدادًا لمواجهة المنتخب السوداني، حيث تلقت البعثة الغانية استقبالًا حارًا من الشعب الليبي، كما وصفت ذلك البعثة نفسها."

وأوضح البيان: "إن هذا الاستقبال يعكس روح الأخوة والصداقة التي نحرص عليها في تعاملنا مع كافة الفرق والوفود الزائرة. وعليه، نأمل من وسائل الإعلام الدولية التوقف عن إخفاء الحقائق وتلفيق الأخبار الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة. في ليبيا، نؤمن بأن الرياضة وسيلة لتعزيز الوحدة والتآخي بين الشعوب.".

وفي النهاية.. قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح منتخب نيجيريا نقاط مباراته أمام ليبيا التي ألغيت في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

إليكم قائمة المتأهلين وفقا للمجموعات الـ 12

المجموعة 1: تونس – جُزر القُمر

المجموعة 2: المغرب – الجابون

المجموعة 3: مصر

المجموعة 4: نيجيريا - بنين

المجموعة 5: الجزائر – غينيا الاستوائية

المجموعة 6: أنجولا - السودان

المجموعة 7: زامبيا – كوت ديفوار

المجموعة 8: الكونغو الديمقراطية

المجموعة 9: مالي

المجموعة 10: الكاميرون – زيمبابوي

المجموعة 11: جنوب إفريقيا – أوغندا

المجموعة 12: السنغال – بوركينا فاسو