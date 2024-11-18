بيدي لا بيد نيجيريا.. ليبيا تفشل في التأهل لأمم إفريقيا بعد التعادل مع بنين

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا يتعادل أمام الكاميرون

فشل منتخب ليبيا في التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

وتعادل منتخب ليبيا على ملعبه مع بنين بدون أهداف في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ليبيا لم تكن للتأهل من الأساس حتى في حالة فوزها بعد خسارة نيجيريا من رواندا بسيناريو غريب باستقبالها هدفين خلال دقيقة واحدة بعد تقدمها في النتيجة.

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وكانت ليبيا بحاجة إلى الفوز على بنين مع تعادل نيجيريا على الأقل مع رواندا من أجل التأهل إلى البطولة.

وعلى الرغم من فوز رواندا إلا أن بنين هي من تأهلت برفقة نيجيريا إلى أمم إفريقيا.

وفشلت ليبيا في التأهل للبطولة للمرة السابعة على التوالي إذ كانت مشاركتها الأخيرة في نسخة 2012.

وتأهلت بنين للمرة الأولى منذ نسخة 2019 والتي أقيمت بمصر.

وكانت بنين قد وصلت إلى ربع النهائي في مشاركتها الأخيرة.

وتحدد 21 متأهلا إلى أمم إفريقيا حتى الآن وبانتظار 3 مقاعد لحسم جميع المشاركين في البطولة والمقرر إقامتها في المغرب بالعام المقبل.

ليبيا كأس أمم إفريقيا
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