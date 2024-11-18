طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مباراة مصر وبوتسوانا

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 21:04

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا لطاقم تحكيم من جامبيا.

ويدير المباراة الحكم عبد الله جامي، ويعاونه مصطفى بواتينج وعبد العزيز جاو، ولامين جامي حكما رابعا.

ويحل منتخب بوتسوانا ضيفا على نظيره المصري مساء الثلاثاء بالجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

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وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

ويأتي ذلك بعد تعادل الفراعنة مع كاب فيردي في الجولة الخامسة بهدف لكل فريق.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة وضمن التأهل إلى البطولة. ويأتي منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وتقام على ملعب الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports.

منتخب مصر بوتسوانا تصفيات أمم إفريقيا
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