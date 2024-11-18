استعدادا لعودة الدوري.. الأهلي يهزم "تيم إف سي" وديا بثلاثية
الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 20:43
كتب : FilGoal
يواصل الأهلي الاستعداد لاستئناف الدوري المصري، وذلك بخوض مباراة ودية ضد فريق "تيم إف سي".
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي بثلاثية دون رد على "تيم إف سي" في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة.
وسجل ثلاثية الأهلي محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية وكريم الدبيس.
وشارك في المباراة اللاعبين المتواجدين في تدريبات الأهلي الأيام الماضية في ظل تواجد الكثير من العناصر مع المنتخب الأول.
ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري.
وتقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.
وفاز الأهلي في أول جولتين من الدوري المصري على كل من سيراميكا كليوباترا وزد.
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