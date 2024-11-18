إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين
الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 20:36
كتب : FilGoal
أعلن منتخب فلسطين غياب وسام أبو علي مهاجم الفدائي والأهلي عن مباراة كوريا الجنوبية.
وسام أبو علي
النادي : الأهلي
ويلعب منتخب فلسطين غدا الثلاثاء، ضد كوريا الجنوبية في الجولة السادسة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.
وكشف منتخب فلسطين عن غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن المباراة، وذلك بسبب الإصابة.
وتقام مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية في عمان عاصمة الأردن.
ويحتل منتخب فلسطين المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطتين.
وخسر منتخب فلسطين في المباراة السابقة ضد عمان بهدف دون رد.
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