إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

أعلن منتخب فلسطين غياب وسام أبو علي مهاجم الفدائي والأهلي عن مباراة كوريا الجنوبية.

ويلعب منتخب فلسطين غدا الثلاثاء، ضد كوريا الجنوبية في الجولة السادسة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وكشف منتخب فلسطين عن غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن المباراة، وذلك بسبب الإصابة.

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وتقام مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية في عمان عاصمة الأردن.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطتين.

وخسر منتخب فلسطين في المباراة السابقة ضد عمان بهدف دون رد.

الأهلي فلسطين وسام أبو علي
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