مران الزمالك - جلسة بين جوميز وكونراد.. واستمرار تأهيل محمد حمدي
الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 19:54
كتب : FilGoal
استنأف الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم الإثنين على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.
وعقد جوزيه جوميز مدرب الزمالك جلسة مع كونراد ميشالاك على هامش المران لتحفيزه وإعطائه تعليمات خاصة حول دوره في الملعب.
وواصل محمد حمدي ظهير الفريق خوض تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للعلاج من إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.
وتحدث جوميز مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة مثل أحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى الزناري.
وقسم الجهاز الفني اللاعبين خلال المران إلى مجموعتين لأداء فقرة فنية.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
وكان الزمالك قد فاز في أول مباراتين بالدوري على البنك الأهلي وسموحة.
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