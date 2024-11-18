خبر في الجول - الاتحاد السكندري يوقف عبد الرحمن خالد جبنة لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد السكندري إيقاف لاعبه عبد الرحمن خالد جبنة لأجل غير مسمى.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد قد قرر إيقاف اللاعب وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب اعتراضه على قرار المدرب بابافاسيليو باستبداله خلال مواجهة سموحة الودية.

وانضم جبنة للاتحاد السكندري في بداية الموسم بصفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الكويت الكويتي.

وكان الاتحاد قد تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق وديا استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

وفاز الاتحاد السكندري في أول مباراتين بالدوري المصري على فاركو وحرس الحدود.

ولم يشارك اللاعب في أي دقيقة بأول مباراتين.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الأهلي على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.