دوري NBA – لا أحد قادر على إيقافهم.. كليفلاند يحقق الفوز الـ15 على التوالي منذ انطلاق الموسم

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

دونفان ميتشيل - كليفلاند كافاليرز

وصلت سلسلة انتصارات كليفلاند كافاليرز منذ انطلاق دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA إلى الفوز رقم 15 على التوالي دون أي خسارة.

وفاز كليفلاند على تشارلوت هورنتس بنتيجة 128-117، ليحقق الفوز رقم 15 على التوالي منذ بداية الموسم.

ولم ينجح أي فريق في هزيمة كليفلاند حتى الآن في NBA لتستمر الانطلاقة المميزة للفريق.

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ورغم غياب نجم الفريق الأول دونفان ميتشيل عن المباراة إلا أن كليفلاند استطاع تحقيق الفوز.

ويستمر كليفلاند في تصدر ترتيب القسم الشرقي من دوري NBA ويليه بوسطن سيلتيكس صاحب المركز الثاني.

ويسجل الرقم القياسي في أفضل انطلاقة في تاريخ NBA باسم جولدن ستيت واريورز عندما فاز في أول 24 مباراة دون خسارة عام 2015.

فهل يستطيع كليفلاند بقيادة ميتشيل وباقي نجومه هذا الموسم في كسر رقم المسجل باسم رفاق ستيفن كيري؟

NBA كليفلاند كافاليرز
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