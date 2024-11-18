انتهت تصفيات أمم إفريقيا - السودان (0)-(0) أنجولا.. ليبيا (0)-(0) بنين.. صقور الجديان لأمم إفريقيا
الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 17:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي السودان ضد أنجولا وليبيا ضد بنين في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
السودان × أنجولا
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نهاية المباراة بتعادل السودان وتأهلها لأمم إفريقيا.
ق54. العارضة تمنع السودان من التسجيل مرتين في دقيقة.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
السودان يحتل المركز الثاني وبحاجة إلى نقطة واحدة أو عدم فوز النيجر ضد غانا لضمان التأهل.
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ليبيا × بنين
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
ليبيا تحتل المركز الرابع والأخير وبحاجة إلى الفوز على بنين مع عدم فوز رواندا على نيجيريا للتأهل.
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