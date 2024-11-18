دوري NBA – جيمس هاردن يتقدم للمركز الثاني في قائمة أفضل مسجلي الثلاثيات عبر التاريخ

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 17:39

كتب : FilGoal

جيمس هاردن

أصبح جيمس هاردن نجم لوس أنجلوس كليبرز صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر مسجل الرميات الثلاثية في تاريخ دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA.

وتخطى جيمس هاردن الأسطورة السابق راي ألين صاحب المركز الثاني واحتل مكانه في القائمة، وذلك بعدما وصل للثلاثية رقم 2975.

وكسر هاردن صاحب اللحية الشهيرة رقم راي ألين خلال مباراة كليبرز ضد يوتا جاز التي انتهت بفوز كليبرز بنتيجة 116-105.

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ويتصدر ستيفن كيري نجم جولدن ستيت واريورز قائمة أفضل مسجلي الثلاثيات عبر تاريخ NBA برصيد 3782 ثلاثية.

وبعدما أصبح في المركز الثاني قال جيمس هاردن: "أنا أعتبر نفسي الأول الآن لأن ستيفن كيري خارج المنافسة، هو من عالم آخر".

وتأتي قائمة أفضل 6 مسجلي الثلاثيات عبر تاريخ دوري NBA كالآتي:

ستيفن كيري

جيمس هاردن

راي ألين

داميان ليلارد

ريجي ميلر

كلاي تومسون

ومن المتوقع أن يتقدم داميان ليلارد وكلاي تومسون في القائمة للمركزين الثالث والرابع ليتنافسون مع جيمس هارد على المركز الثاني في السنوات المقبلة، وذلك خلف ستيفن كيري المتصدر.

NBA جيمس هاردن ستيفن كيري
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