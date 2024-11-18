دوري المحترفين - كشري يفوز في الظهور الأول.. ورباعية استثنائية لكهرباء الإسماعيلية

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 16:59

كتب : رضا السنباطي

أحمد كشري - الترسانة

حقق كهرباء الإسماعيلية فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه أبو قير للأسمدة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

ورغم تقدم أبو قير للأسمدة في الدقيقة 14 عن طريق محمد مجدي، إلا أن كهربا الإسماعيلية رد بأربعة أهداف.

الأهداف الثلاثة الأولى لكهربا الإسماعيلية جاءت في 4 دقائق، حيث سجل محمد شيكا التعادل في الدقيقة 17، ثم أضاف عبد الله عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يسجل أحمد كفتة الهدف الثالث في الدقيقة 20.

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وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة نجح محمود دعبسة في تسجيل الهدف الرابع، ليوسع الفارق لصالح الضيوف.

وفي مباراة أخرى، حقق الترسانة فوزًا على حساب لافيينا بثلاثية مقابل هدف وحيد، في الظهور الأول لأحمد كشري المدير الفني الجديد للشواكيش.

سجفل أهداف الترسانة اوجستن اوتو هدفين ومحمد أمين للترسانة، فيما سجل أحمد نادي هدف لافيينا.

وحقق أسوان الفوز على حساب بترول أسيوط بهدفين نظيفين سجلهما مروان عباس ومحمود صلاح.

وتعادل ديروط وبلدية المحلة سلبيا دون أهداف.

وتختتم مباريات الجولة الثامنة بمواجهة وادي دجلة مع الداخلية في الخامسة مساءً.

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