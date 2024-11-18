تنس - شكوك حول مشاركة نادال في البطولة الأخيرة بمسيرته

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

رافاييل نادال

أثار رافاييل نادال الشكوك حول إمكانية مشاركته في كأس ديفيز، وهي البطولة الأخيرة في مسيرته.

وكان نادال قد أعلن اعتزاله اللعبة قبل أسابيع، على أن تكون بطولة كأس ديفيز هي الأخيرة له في مشواره.

وقال نادال في تصريحات للصحفيين: "لا أعرف ما إذا كنت سألعب منافسات كأس ديفيز أم لا".

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وأضاف "لا توجد نهاية مثالية، فالنهايات المثالية تحدث في الأفلام، ما أتمناه هو أن ينافس الفريق ويكون قادرا على الفوز بالبطولة".

وتنطلق بطولة كأس ديفيز في ملقا يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح نادال "سأفرح كثيرا حين أحتفل مع الجماهير بعد الفوز، لكن لا أعلم ما إذا كنت سألعب أم لا، إذا كنت في الملعب، أتمنى السيطرة على مشاعري، لن أشارك في البطولة احتفالا بالاعتزال، بل لمساعدة الفريق على الفوز".

وأتم "من الصعب أن تحافظ على مستواك حين تغيب عن مباريات كثيرة، وأؤكد أنني لن أشارك إذا لم أشعر بقدرتي على تحقيق الانتصارات".

وتلعب إسبانيا يوم الثلاثاء أمام هولندا في ربع النهائي.

وفي حالة عبور عقبة هولندا سيلعب الإسبان ضد الفائز من مواجهة ألمانيا وكندا.

وسيعتزل نادال، الذي حصل على 22 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام) بشكل رسمي في نهاية مشوار إسبانيا في كأس ديفيز.

سيظهر البالغ من العمر 38 عامًا للمرة الأخيرة مع منتخب إسبانيا للتنس في كأس ديفيز في نوفمبر المقبل.

ألقاب نادال الـ22 الكبرى كان من بينهم 14 لقبا في ملاعب رولان جاروس الترابية.

وجاءت ألقاب نادال في جراند سلام كالتالي:

- بطولة أستراليا المفتوحة مرتين.

- رولان جاروس 14 مرة.

- ويمبلدون مرتين.

- بطولة أمريكا المفتوحة 4 مرات.

ولحق نادال بغريمه السويسري روجر فيدرر الذي اعتزل قبل عامين.

وظل التنافس بين الثنائي لسنوات طويلة، حتى اعتزال فيدرر وفي جعبته 20 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام).

بينما فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش خلال مسيرته بـ 24 لقبا كأكثر من حقق ألقاب جراند سلام إلى الآن.

رافاييل نادال تنس
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