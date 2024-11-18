خدمة في الجول - الأهلي ضد الاتحاد والزمالك أمام المصري.. تذاكر الجولة الثالثة بالدوري

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

استاد القاهرة الدولي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتنطلق مباريات الجولة يوم الجمعة وتختتم الجولة الثالثة مساء الأحد بمواجهتي حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا، ومودرن سبورت أمام زد.

وجاءت مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

أخبار متعلقة:
كأس إنتركونتينينتال - بمشاركة الأهلي.. الكشف عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية "للاستمتاع باليوم التاريخي".. رئيس النصر الليبي يشتري تذاكر مباراة الزمالك كاملة خدمة في الجول - بـ 75 جنيها للدرجة الثالثة.. فتح باب حجز تذاكر مصر ضد بوتسوانا الكشف عن سعر تذاكر مباريات إنتركونتينينتال في الدوحة.. وموعد طرحها

الجمعة 22 نوفمبر

فاركو × إنبي - 5 مساء - استاد الإسكندرية.

بيراميدز × البنك الأهلي - 5 مساء - استاد الدفاع الجوي.

الأهلي × الاتحاد - 8 مساء - استاد القاهرة.

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش × سموحة - 5 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري.

الجونة × غزل المحلة - 5 مساء - استاد خالد بشارة بالجونة.

الزمالك × المصري - 8 مساء - استاد برج العرب.

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلي × بتروجت - 5 مساء - استاد الإسماعيلية.

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد المكس.

مودرن سبورت × زد - 8 مساء - استاد القاهرة.

احجز تذكرتك الآن من هنا

تذكرتي التذكرة الدوري المصري
نرشح لكم
استعدادا لعودة الدوري.. الأهلي يهزم "تيم إف سي" وديا بثلاثية مران الزمالك - جلسة بين جوميز وكونراد.. واستمرار تأهيل محمد حمدي خبر في الجول - الاتحاد السكندري يوقف عبد الرحمن خالد جبنة لأجل غير مسمى محمد شوقي: عملي في الأهلي فني وليس إداري.. وحقيقة الاقتراب من الزمالك سابقا في الجول يكشف فترة غياب شحاتة المتوقعة بسبب الإصابة حازم خميس: لدينا مستحقات لدى اتحاد الكرة بـ 12 مليون جنيه.. وموقف رمضان صبحي عروض خارجية؟ وكيل سعد سمير يكشف سبب تواجده في ليبيا خلال مباراة الزمالك والنصر رئيس أحد: ميشالاك أجبر كولر على التبديل.. وأسطورة الزمالك زيزو احتاج 6 مباريات ليسجل
أخر الأخبار
إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 7 دقيقة | الوطن العربي
رغما عن الحرب.. السودان يتأهل لـ كأس أمم إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - جلسة بين جوميز وكونراد.. واستمرار تأهيل محمد حمدي 49 دقيقة | الكرة المصرية
جوائز كاف – حكيمي العربي الوحيد بقائمة أفضل لاعب في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - كولر ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا.. واستبعاد جوميز ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف – شوبير العربي الوحيد في القائمة النهائية لأفضل حارس في إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يوقف عبد الرحمن خالد جبنة لأجل غير مسمى 2 ساعة | الدوري المصري
جوائز كاف – السودان العربي الوحيد.. الإعلان عن المرشحين لأفضل منتخب في إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 2 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 3 ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول 4 منتخب مصر للناشئين يفتتح بطولة شمال إفريقيا بخسارة كبيرة من المغرب