خدمة في الجول - الأهلي ضد الاتحاد والزمالك أمام المصري.. تذاكر الجولة الثالثة بالدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتنطلق مباريات الجولة يوم الجمعة وتختتم الجولة الثالثة مساء الأحد بمواجهتي حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا، ومودرن سبورت أمام زد.

وجاءت مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

الجمعة 22 نوفمبر

فاركو × إنبي - 5 مساء - استاد الإسكندرية.

بيراميدز × البنك الأهلي - 5 مساء - استاد الدفاع الجوي.

الأهلي × الاتحاد - 8 مساء - استاد القاهرة.

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش × سموحة - 5 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري.

الجونة × غزل المحلة - 5 مساء - استاد خالد بشارة بالجونة.

الزمالك × المصري - 8 مساء - استاد برج العرب.

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلي × بتروجت - 5 مساء - استاد الإسماعيلية.

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد المكس.

مودرن سبورت × زد - 8 مساء - استاد القاهرة.

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