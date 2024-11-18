تقرير: كارتيرون يقترب من قيادة متصدر الدوري الإيراني

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 15:49

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون

يقترب الفرنسي باتريس كارتيرون من تولي قيادة سباهان الإيراني.

ويتولى كارتيرون قيادة أم صلال القطري منذ يوليو 2023 وحتى الآن.

وكشف موقع طهران تايمز الإيراني عن اتفاق سباهان متصدر ترتيب الدوري الإيراني مع كارتيرون لتولي قيادة الفريق.

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وسبق لكارتيرون قيادة كل من مازيمبي ووادي دجلة والأهلي والزمالك والرجاء ومنتخب مالي والنصر والاتفاق السعوديين.

ويحل كارتيرون بدلا من البرتغالي خوسيه مورايش المدير الفني الحالي لسباهان.

ويتصدر سباهان ترتيب الدوري الإيراني برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

ويمتلك الفريق الإيراني فرصة للتأهل إلى الدوري التالي من دوري أبطال آسيا.

وقد يتجدد الصدام مجددا بين كارتيرون وموسيماني لكن بعيدا عن إفريقيا هذه المرة.

ويتولى بيتسو موسيماني قيادة استقلال طهران الإيراني.

وقاد كارتيرون فريق أم صلال القطري في 45 مباراة بينهم 13 هذا الموسم.

وحقق الفريق القطري تحت قيادته 5 انتصارات مقابل 6 هزائم وتعادلين في الموسم الجاري.

سباهان الإيراني أم صلال كارتيرون
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