رينار: أعرف كل لاعب بشكل جيد ولدي طلب وحيد.. وموقف السعودية بالتصفيات

شدد هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية على علمه بكل لاعب في المنتخب.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة إندونيسيا في تمام الثانية عصر غدا الثلاثاء.

وقال هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية خلال المؤتمر الصحفي: "ظهرنا بروح عالية أمام منتخب أستراليا لكن علينا التطور هجوميا".

وأوضح رينار "أو ما يمكن وصفه بالأداء القوي طوال المباراة".

وتابع المدرب الفرنسي "هناك 5 مباريات متبقية في التصفيات وكل شيء وارد، فارق النقاط ليس بعيدا خاصة لأصحاب المركز الثاني".

وجدد رينار الثقة باللاعب السعودي قائلا: "أعرف كل لاعب بشكل جيد وما أطلبه هو العمل بقوة ومضاعفة التركيز".

واختتم تصريحاته "منتخب إندونيسيا شاب وقوي ولديه سرعات في التحولات الهجومية، لذلك المباراة ليست سهلة".

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد 6 نقاط عقب مرور خمس جولات بفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني والصين صاحبة المركز الرابع.

بينما يأتي منتخب البحرين في المركز الخامس بـ 5 نقاط بالمجموعة التي تضم ستة فرق، ويتذيل منتخب إندونيسيا الترتيب برصيد 3 نقاط.

أما منتخب اليابان فيغرد وحيدا في الصدارة بـ 13 نقطة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة في تصفيات آسيا إلى كأس العالم مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع للملحق.

وجاءت قائمة منتخب السعودية لمواجهتي أستراليا وأندونيسيا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار، محمد اليامي، عبد الرحمن الصانبي، حامد يوسف

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي - عبدالإله العمري، - علي لاجامي - حسان تمبكتي - مهند الشنقيطي - سعود عبدالحميد

الوسط: سعد الناصر - عبد الإله المالكي - عبد الله الخيبري - مصعب الجوير - سلمان الفرج - محمد كنو - سلطان الغنام - ناصر الدوسري - فيصل الغامدي - أيمن فلاتة - سالم الدوسري

الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الله رديف - مروان الصحفي - فراس البريكان - صالح الشهري.