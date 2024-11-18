منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام بوتسوانا

سيرتدي منتخب مصر زيه الأساسي خلال مواجهة بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويحل منتخب بوتسوانا ضيفا على نظيره المصري مساء الثلاثاء بالجولة الأخيرة من التصفيات.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

بينما يرتدي منتخب بتسوانا القميص الأبيض في الأزرق.

ويستعد منتخب مصر لختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة بوتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة.

ويأتي ذلك بعد تعادل الفراعنة مع كاب فيردي في الجولة الخامسة بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد مصر إلى 13 نقطة في الصدارة.

وسبق وأن كشف إبراهيم حسن مدير المنتخب عن تغيير موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا يوم الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي، لتقام في تمام الخامسة مساء بدلا من التاسعة.

وحسم منتخب مصر تأهله بالفعل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب منذ الشهر الماضي بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وتقام على ملعب الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports