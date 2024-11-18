تقرير: ريال مدريد يزيد الشكوك حول كأس العالم للأندية

كشف موقع ريليفو الإسباني عن شكوك ريال مدريد حول بطولة كأس العالم للأندية المقررة يونيو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية في نسختها الأولى بمشاركة 32 فريقا.

وذكر موقع ريليفو: "ريال مدريد لم يخصص أي دخل من بطولة كأس العالم للأندية في حساباته السنوية، لأنه لا يشعر بأن لديه أرقام دقيقة عن البطولة".

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسويق قيمة البطولة للأندية الأوروبية بأنها تبلغ 2 مليار يورو، وحقوق البث قد تصل لـ50 مليون يورو، ولكن ريال مدريد لم يضمها في حساباته السنوية لأنه يريد ضمانات.

وأضاف الموقع الإسباني: "فيفا كشف عن راعي رئيسي واحد فقط للبطولة وهي شركة تكنولوجيا صينية، ولم يبيع حقوق البث التليفزيوني للمسابقة بعد".

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الأولى خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقا.

وتم تقسيم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بواقع 12 فريقا من أوروبا، و6 فرق من أمريكا الجنوبية، و4 من إفريقيا، ومثلهم من آسيا، بالإضافة إلى 4 فرق من الكونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى"، وفريق واحد من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى فريق واحد من البلد المضيف.

وتأهل حتى الآن إلى كأس العالم للأندية الفرق التالية:

إفريقيا: الأهلي المصري - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي

آسيا: الهلال السعودي - أوراوا ريد دايموندز الياباني - العين الإماراتي - أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

أوروبا: تشيلسي ومانشستر سيتي (إنجلترا) - ريال مدريد وأتليتكو مدريد (إسبانيا) - بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند (ألمانيا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - إنتر ميلان ويوفنتوس (إيطاليا) - بورتو وبنفيكا (البرتغال) - سالزبورج (النمسا)

الكونكاكاف: مونتيري وكلوب ليون وباتشوكا (المكسيك) - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي

أمريكا الجنوبية: بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي (البرازيل) - ريفير بليت وبوكا جونيورز (الأرجنتين)

مقعد البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية)

سيتم إكمال المقاعد العشر المتبقية في البطولة على النحو التالي:

ويتبقى مقعد وحيد وهو بطل أمريكا الجنوبية "كونميبول ليبرتادوريس" عام 2024.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظام 8 مجموعات حيث يضم كل مجموعة 4 فرق، حيث يتم التنافس في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16 لتبدأ مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة، حتى المباراة النهائية، فيما لن تقام مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.