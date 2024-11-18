فوتبول إسبانيا: زلزال في أتليتكو مدريد.. النادي يبحث عن بديل لـ سيميوني

كشف موقع فوتبول إسبانيا عن تغيير كبير في نادي أتليتكو مدريد بالبحث عن بديل لـ دييجو سيميوني المدير الفني للفريق.

ويقود سيميوني فريق أتليتكو مدريد منذ ديسمبر 2011، ونجح خلال تلك الفترة في الفوز ببطولتين للدوري الإسباني، ومثلهما للدوري الأوروبي، وبطولة لكأس إسبانيا وآخرى للسوبر الإسباني.

كما نجح سيميوني في الفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لموسم 2015 - 2016.

وذكر الموقع الإسباني إن سيميوني فقد قوته تدريجيا منذ وصول كارلوس بوسيرو المدير الإداري الجديد مع بداية العام الذي قلل من سلطات المدرب المطلقة.

كما سيرحل أندريا بيرتا المدير الرياضي شريك دييجو سيميوني في نجاحاته وذراعه الأيمن، مع نهاية الموسم .

وأوضح فوتبول إسبانيا إنه رغم من توقيع سيميوني عقد جديد العام الماضي حتى 2027، إلا أن ذلك كان جزءًا لتوزيع راتبه الكبير.

واختتم الموقع: "أتليتكو يحتاج إلى التوصل لاتفاق مع سيميوني بشأن راتبه لأنه لا يريد دفع عقده ويرغبون في أن يتخذ المدرب الخطوة من جانبه".

ويحتل أتليتكو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.

أما في دوري أبطال أوروبا، فيحتل أتليتكو المركز الـ23 برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، بالفوز في مباراتين، وكذلك الخسارة في مباراتين.