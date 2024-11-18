"بطلب من باستور".. مصدر باتحاد اليد يكشف لـ في الجول سبب تأجيل بطولتي السوبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد في وقت سابق تأجيل مباراتي كأس السوبر المصري للرجال والسيدات.

ولم يكشف الاتحاد المصري سبب تأجيل المواجهتين مكتفيا بجملة "لموعد يتم تحديده لاحقا" في البيان المرسل إلى الأندية.

وكشف مصدر من اتحاد كرة اليد يكشف لـ FilGoal.com: "خوان باستور المدير الفني لمنتخب مصر سبب تأجيل السوبر المصري بين الأهلي وسبورتنج".

وأوضح "المدرب الإسباني طلب تعديل جدول المباريات حتى لا يخوض لاعبو مواليد 2004 ثلاث مباريات في نفس الأسبوع".

وتابع "باستور حاول تجنب ضغط اللاعبين بدنيا وتعرضهم للإرهاق قبل معسكر ما قبل بطولة العالم والمقرر له 10 ديسمبر".

وشدد "بناء على ذلك تم تأجيل السوبر لما بعد بطولة العالم".

أما عن علاقة تأجيل سوبر السيدات بقرار باستور فأجاب "تم إقتراح إقامة بطولتي سوبر الرجال والسيدات في نفس اليوم لتكون بمثابة احتفالية بالبطولة".

وكان مقررا إقامة مباراة سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج يوم السبت الموافق 7 ديسمبر المقبل، فيما كان مقررا إقامة مباراة سوبر السيدات بين الأهلي وسموحة يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر المقبل.

ويبدأ منتخب مصر للرجال معسكره يوم 10 ديسمبر المقبل.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الثامنة التي تضم منتخبات كرواتيا والبحرين والأرجنتين.

ويقام دور المجموعات في الفترة من 15 إلى 19 يناير المقبل ويتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى الدور الرئيسي.

ويبحث الفراعنة عن التواجد بالمربع الذهبي للمرة الأولى منذ نسخة 2001 عندما حقق منتخب مصر المركز الرابع.