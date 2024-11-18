محمد شوقي: عملي في الأهلي فني وليس إداري.. وحقيقة الاقتراب من الزمالك سابقا

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 13:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد شوقي

نفى محمد شوقي لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر السابق أن يكون عمله مع النادي الأهلي بالشق الإداري.

كما كشف شوقي حقيقة الاقتراب من الإنضمام إلى الزمالك في وقت سابق.

وقال محمد شوقي لاعب منتخب مصر السابق عبر قناة أون تايم سبورتس: "أعتقد أنه من الصعب جدا أن يبيع الأهلي لاعب للزمالك أو العكس".

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وشدد "الطبيعي أن الفريقين يتنافسان على الألقاب فمن الصعب أن يقوي طرف الآخر".

أما عن حقيقة اقترابه من الزمالك كلاعب كشف شوقي "مثل أي لاعب يقترب تعاقده من الانتهاء، حدث تواصل من الزمالك معي لكن الأمر كان محسوما بالنسبة لي".

وتابع "لم أجلس مع ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها لكنه فوض أحد الأشخاص لمفاوضتي وقت تواجدي بإنجلترا".

وأوضح "وقت الجيل الذي كنت أنتمي إليه لم يكن اللاعب يختار الفريق بناء على القيمة المالية للعرض، ولكن كل لاعب يستهدف ناد معين من أجل حلم الانضمام إليه".

وبسؤاله عن عمله الحالي أجاب "أحب التدريب جدا، البعض يظن أنني في النادي الأهلي بالجانب الإداري لكن ذلك غير صحيح".

وكشف "حصلت على عرض لتدريب أحد أندية الدوري الممتاز من قبل لكن حدثت أمور عطلتني والآن أسير خطوة بخطوة".

وشدد شوقي "لا أحلم بمنصب مدير الكرة، حلمي التدريب، في وقت من الأوقات تم تداول اسمي بمنصب مدير الكرة بالأهلي لكن الأمر ليس من خططي".

وأوضح "أعتقد بعد سنة من الآن ستنتهي علاقتي مع قطاع الناشئين وأبدأ الخطوة المقبلة، واستفدت من جميع التجارب مع كل المديرين الفنيين".

وبسؤاله عن المقارنة بين جيله والجيل الحالي أجاب "هناك فارق كبير في جودة وعقليات لاعبين الجيل الذهبي والجيل الحالي، سابقا كنت تواجه صاحب المركز الأخير في الدوري والجماهير واثقة من الفوز بنتيجة كبيرة وكنت أرى لاعبين كبار قلقين من المواجهة رغم كل ذلك، عقلية اللاعب كانت مختلفة".

واختتم شوقي تصريحاته "أعتقد من الصعب تواجد لاعب من الجيل الحالي في الأهلي بتشكيل الجيل الذهبي".

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