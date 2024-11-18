في الجول يكشف فترة غياب شحاتة المتوقعة بسبب الإصابة

أبلغ محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، محمد شحاتة لاعب الوسط، بإصابته بتمزق في العضلة الضامة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن شحاتة سيحتاج للعلاج لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وسيخضع اللاعب لأشعات وفحوصات طبية اليوم الإثنين، في نادي الزمالك، للوقوف على البرنامج العلاجي والطبي خلال الفترة المقبلة.

وأصيب محمد شحاتة لاعب منتخب مصر عقب بدء مباراة الفراعنة ضد كاب فيردي بثلاث دقائق فقط، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وسقط شحاتة مصابا في وسط الملعب واضطر لتلقي العلاج.

ولكن لم يستطع لاعب الزمالك إكمال المباراة ليخرج مستبدلا ويشارك بدلا منه نبيل عماد.

مواجهة كاب فيردي كانت المباراة الثانية الدولية لشحاتة مع منتخب مصر بعدما شارك كبديل لست دقائق في الجولة الرابعة ضد موريتانيا.

وكان محمد شحاتة أحد أعضاء منتخب مصر الأولمبي الذي حل رابعا في أولمبياد باريس 2024.

وشارك شحاته هذا الموسم في 6 مباريات بشكل أساسي من إجمالي 7 لعبها الزمالك، بواقع مباراتين في كل من الكونفدرالية الإفريقية، والدوري والسوبر المصريين، فيما شارك كبديل في الدقيقة الأخيرة من مواجهة السوبر الإفريقي.