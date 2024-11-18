"وجدت المفتاح".. بيدري يكشف عن مستقبله مع برشلونة وسر العودة

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 12:28

كتب : FilGoal

بيدري - إسبانيا

كشف الإسباني بيدري موقفه من الاستمرار مع فريق برشلونة، وتحسن لياقته البدنتة هذا الموسم بعد سلسلة من الإصابات.

وتعرض بيدري لإصابة بالتواء في الجزء الجانبي الداخلي للركبة اليسرى مع منتخب إسبانيا في ربع النهائي ببطولة اليورو أمام ألمانيا ليبدأ التعافي تدريجيا ويعود مع بداية الموسم.

بيدري كشف لصحيفة فوتبول إسبانيا: "المفاوضات مع برشلونة تسير بشكل جيد، أنا هادئ للغاية، ووكلاء أعمالي يتعاملون مع الأمر، وكل شيء يسير على ما يرام".

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وينتهي عقد النجم الإسباني الشاب صاحب الـ21 عاما، في عام 2026.

ولعب بيدري هذا الموسم مع فريق برشلونة في 15 مباراة بشكل أساسي من أصل 17 في كافة البطولات.

وعلق بيدري قائلاً: "جسديا أشعر أنني بحالة جيدة، وهو ما يجعلني أستمتع بكرة القدم، إنها بداية رائعة للموسم وآمل أن يستمر ذلك لفترة طويلة".

وأكمل: "سواء مع المنتخب أو في برشلونة أشعر بالراحة، حصلت على المزيد من الوقت بعد تكرار الإصابات لأنني كنت ألعب بطولات مهمة مع إسبانيا وبرشلونة ولكن لم يكن لدي نفس تلك الاستمرارية".

وأضاف: "وجدت روتينا للياقة البدنية يناسبني، وأقوم بتمرين جسدي، دائما تبحث عن الحلول حتى تجد المفتاح، ولقد وجدت مع يناسبني".

ويستعد بيدري للمشاركة مع منتخب إسبانيا أمام سويسرا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية.

بيدري شارك مع المنتخب تحت قيادة لويس دي لا فوينتي هذا الموسم بدوري الأمم، في 5 مباريات بينهم مباراة واحدة فقط بشكل أساسي من بداية المباراة أمام الدنمارك قبل أن يخرج في الدقيقة 62.

إسبانيا برشلونة بيدري
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