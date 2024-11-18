استبعاد فان دايك ودي يونج من معسكر هولندا

أعلن منتخب هولندا خروج فيرجيل فان دايك وفرينكي دي يونج من معسكر البرتقالي قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

ويختتم المنتخب الهولندي مبارياته في مرحلة المجموعات بملاقاة البوسنة والهرسك

وقال رونالد كومان مدرب هولندا: "من الأفضل لكل من فرينكي وفيرجيل مغادرة معسكر التدريب في هذه اللحظة".

وأوضح "تم اتخاذ هذا القرار لأسباب طبية، وبالطبع مصلحة اللاعبين تأتي في المقام الأول".

ويشارك فان دايك في معظم مباريات فريقه ليفربول هذا الموسم.

بينما عاد دي يونج مؤخرا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك الثنائي في فوز منتخب هولندا على المجر برباعية دون رد ليحجز البرتقالي بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

رباعية هولندا سجلها كل من فوت فيجورست وكودي جاكبو ودينزيل دومفريز و تيون كووبميينيرز.