الخماسي الحديث - العريان يكشف كواليس خسارته رئاسة الاتحاد الدولي.. وتصعيد للمحكمة

كشف شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث كوالي خسارته رئاسة الاتحاد الدولي للعبة.

وكان شريف العريان مرشحا لمنصب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

ويرى العريان أن خسارته مخالفة صريحة للوائح لذلك اتخذ خطوة جديدة نحو المحكمة الرياضية.

وكشف شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث عبر قناة صدى البلد: "سيتم رفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية وموقفنا قوي بشأن انتخابات الاتحاد الدولي لرياضة الخماسي الحديث".

وأوضح "تواجدي كنائب أول لرئاسة الاتحاد الدولي في الوقت الحالي لا يمنع تصعيدي إلى الرئاسة بعد حُكم المحكمة الرياضية لاحقا".

وتابع العريان "خضت انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لرؤيتي أن مصر تستحق التواجد على القمة بالاتحادات الأولمبية".

وشدد "لا يوجد أي رئيس اتحاد دولي مصري سوى حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد".

واختتم شريف العريان تصريحاته "ترشحت بصورة طبيعية لرئاسة الاتحاد المصري للخماسي الحديث والانتخابات يوم 14 ديسمبر".