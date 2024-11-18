بنزيمة يقترب من العودة لاتحاد جدة

أصبح الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة على بعد خطوات من العودة إلى التدريبات الجماعية لفريقه.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن بنزيمة أدى تدريبات الركض حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي بعد معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

وتحوم الشكوك حول قدرة بنزيمة على المشاركة في مباراة الفتح الأحد المقبل.

وتعرض المهاجم الفرنسي للإصابة قبل مواجهة أهلي جدة في تاسع جولات الدوري السعودي، وغاب على إثرها عن مباراة العروبة ضمن الجولة العاشرة التي سبقت فترة التوقف الدولية.

وكثف الفريق الاتحادي تحضيراته بحصة تدريبية مسائية على الملعب تركزت على الجوانب البدنية والفنية، وتخللتها تقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين.

التقسيمة شهدت مشاركة الجميع باستثناء الدوليين المشاركين مع منتخباتهم، إضافة إلى الفرنسي موسى ديابي وسعد الموسى واللذين اكتفيا بتمارين انفرادية بعد تعرضهما لإصابات بسيطة في تدريبات الفريق الماضية، كما تدرب فواز الصقور انفراديًا بسبب تعرضه لإصابة في عضلة الساق.

ويستعد اتحاد جدة صاحب المركز الثاني بـ27 نقطة لمواجهة الفتح متذيل الترتيب بـ5 نقاط، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ 11 من منافسات الدوري.