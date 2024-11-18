تقرير: إنتر يسعى لاستعارة كييزا من ليفربول

يرغب نادي إنتر في ضم الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير إيطالية.

كييزا انتقل إلى ليفربول في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من يوفنتوس، لكن لم يشارك سوى لدقائق معدودة بسبب الإصابات وجاهزية الخط الأمامي.

وذكرت شبكة توتو سبورت أن إنتر يسعى إلى التعاقد مع فيديريكو كييزا على سبيل الإعارة من ليفربول.

وأوضح التقرير أن إنتر سيحاول ضم لاعب يوفنتوس السابق حتى نهاية الموسم الجاري.

ولعب الدولي الإيطالي 78 دقيقة فقط بقميص ليفربول، بواقع دقائق معدودة في 3 مباريات فقط.

وأصبح كييزا سابع لاعب إيطالي ينضم إلى ليفربول منذ موسم 1992-1993، بعد ألبيرتو أكويلاني وماريو بالوتيلي وفابيو بوريني وأندريا دوسينا وجابرييل باليتا ودانييلي باديلي.

وانضم كييزا ليوفنتوس في 2022 قادما من فيورنتينا.

وشارك صاحب الـ 26 عاما بقميص يوفنتوس في 131 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 23.