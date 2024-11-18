تقرير: إنتر يسعى لاستعارة كييزا من ليفربول

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - ليفربول (من الموقع الرسمي لليفربول)

يرغب نادي إنتر في ضم الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير إيطالية.

كييزا انتقل إلى ليفربول في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من يوفنتوس، لكن لم يشارك سوى لدقائق معدودة بسبب الإصابات وجاهزية الخط الأمامي.

وذكرت شبكة توتو سبورت أن إنتر يسعى إلى التعاقد مع فيديريكو كييزا على سبيل الإعارة من ليفربول.

أخبار متعلقة:
تقرير: ليفربول يتحرك من أجل ضم مدافع بورنموث ليكيب: ليفربول يسعى لضم نجم ليون ماركا: مدافع ريال مدريد قد يعود أسرع من المتوقع ويشارك أمام ليفربول ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول

وأوضح التقرير أن إنتر سيحاول ضم لاعب يوفنتوس السابق حتى نهاية الموسم الجاري.

ولعب الدولي الإيطالي 78 دقيقة فقط بقميص ليفربول، بواقع دقائق معدودة في 3 مباريات فقط.

وأصبح كييزا سابع لاعب إيطالي ينضم إلى ليفربول منذ موسم 1992-1993، بعد ألبيرتو أكويلاني وماريو بالوتيلي وفابيو بوريني وأندريا دوسينا وجابرييل باليتا ودانييلي باديلي.

وانضم كييزا ليوفنتوس في 2022 قادما من فيورنتينا.

وشارك صاحب الـ 26 عاما بقميص يوفنتوس في 131 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 23.

ليفربول إنتر يوفنتوس
نرشح لكم
رومانو: لاعب وسط يونايتد سيرحل مع نهاية الموسم.. وموقف أموريم رومانو يكشف حقيقة عودة بوجبا إلى مانشستر يونايتد الرياضية: 3 أطراف يوضحون حقيقة عودة نيمار إلى سانتوس رئيس طرابزون: المدرب سيتخذ القرار بشأن مستقبل تريزيجيه تقرير: نيمار يقترب أكثر من سانتوس تقرير: النصر يقترب من النصيري تقرير: ليفربول يتحرك من أجل ضم مدافع بورنموث ريليفو: ظهيران ولاعب إسباني.. خطة ريال مدريد لانتقالات 2025
أخر الأخبار
محرز: تعودت على انتقادات أدائي مع منتخب الجزائر منذ تألقي مع ليستر وسيتي 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
"بطلب من باستور".. مصدر باتحاد اليد يكشف لـ في الجول سبب تأجيل بطولتي السوبر 56 دقيقة | كرة يد
إيقاف بينتانكور 7 مباريات وتغريمه بسبب عبارات عنصرية ضد سون  ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد شوقي: عملي في الأهلي فني وليس إداري.. وحقيقة الاقتراب من الزمالك سابقا ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف فترة غياب شحاتة المتوقعة بسبب الإصابة ساعة | الدوري المصري
إعفاء حكيمي من مباراة المغرب وليسوتو.. والركراكي يوضح ساعة | الكرة الإفريقية
"وجدت المفتاح".. بيدري يكشف عن مستقبله مع برشلونة وسر العودة 2 ساعة | الدوري الإسباني
استبعاد فان دايك ودي يونج من معسكر هولندا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 2 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 3 منتخب مصر للناشئين يفتتح بطولة شمال إفريقيا بخسارة كبيرة من المغرب 4 ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول