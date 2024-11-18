كرة يد - بعد القمة المصرية.. هنداوي والمصري إلى الدوحة للمشاركة في بطولة آسيا

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 11:34

كتب : FilGoal

إبراهيم المصري - كريم هنداوي - منتخب مصر كرة يد

يغادر الثنائي كريم هنداوي وإبراهيم المصري إلى الدوحة من أجل المشاركة في بطولة آسيا للأندية.

ولعب ثنائي منتخب مصر أمس الأحد مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك ضد بعضهما البعض.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 32-30 في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة الدوري.

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ويطير كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك للمشاركة مع فريق الريان القطري وذلك بعد ختام دور المجموعات.

بينما إبراهيم المصري قائد الأهلي فيسافر للمشاركة مع فريق الخليج السعودي.

وتقام منافسات ربع نهائي بطولة آسيا للأندية غدا الثلاثاء في مدينة الدوحة القطرية.

وقد تتجدد المواجهة بين الثنائي مرة أخرى حال التأهل لنصف النهائي إذ يصطدم الفائز من مواجهة الريان ضد الدحيل، بمواجهة المتأهل من الخليج السعودي ضد الشباب البحريني.

وتقام منافسات نصف النهائي يوم الخميس بينما المباراة النهائية مقرر لها يوم السبت.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها في مصر العام المقبل.

وكان الخليج السعودي قد توج بلقب آسيا للأندية الموسم الماضي.

كرة يد الأهلي بطولة آسيا للأندية الخليج الريان
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