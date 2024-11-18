كرة سلة - تكريم أبو فريخة ضمن 6 قرارات لمجلس الإدارة الجديد برئاسة مصيلحي

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

مجدي أبو فريخة - عمرو مصيلحي - كرة سلة

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة 6 قرارات في أولى اجتماعات المجلس على رأسها تكريم مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد السابق.

وأسفرت انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة عن فوز عمرو مصيلحي بمقعد الرئيس.

وفاز مصيلحي بمقعد الرئيس عقب تفوقه على مجدي أبو فريخة الذي قاد اتحاد كرة السلة خلال الـ12 عاما الماضية.

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وجاءت قرارات مجلس إدارة اتحاد السلة كالآتي:

- ينظم الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، حفل تكريم لمجدي أبو فريخة رئيس المجلس السابق ومجلسه الموقف وكذلك كافة السادة المرشحين.

- تكليف محمد محرم بإعداد اختصاصات وظيفية لموظفي الاتحاد وإعداد مقترح بجدول المرتبات والهيكلة الإدارية.

- الموافقة على المشاركة في بطولة دوري الأمم 3×3 تحت 23 عاما رجال وسيدات المقرر إقامتها في 10 ديسمبر 2024 والمؤهلة لكأس العالم بالصين.

- الموافقة على المشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة سيدات بالفترة من 2 إلى 10 فبراير ومخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة السلة لاستضافة التصفيات بمصر.

- الموافقة على المشاركة في تصفيات النافذة الثانية رجال الفترة من 20 إلى 26 فبراير ومخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة السلة لاستضافة التصفيات بمصر.

- اعتماد مدربين جدد.

وسيتولى عمرو مصيلحي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، منصب الرئيس للمرة الأولى.

ونال عمرو مصيلحي 24 صوتا مقابل 12 صوتا حصل عليهم مجدي أبو فريخة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الجديد بعد إعلان نتائج الانتخابات كالتالي:

الرئيس: عمرو مصيلحي

الأعضاء:

محمد فتحي

طارق السعيد

محمد نبيل محرم

محمد إيهاب محسن

أحمد الشرقاوي

مصطفى فوزي

نيرة أنور

أيمن علي.

كرة سلة عمرو مصيلحي مجدي أبو فريخة
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