رئيس النصر الليبي يكشف: نخطط للتعاقد مع لاعب من الزمالك في يناير.. وهذا مركزه

كشف عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي عن سبب الاحتفاء بمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك خلال مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، وطرق التعاون بين الناديين في المستقبل.

وقال زيد في تصريحاته لقناة صدى البلد: "نادي الزمالك استجاب وتعاون معنا رغم الالتزامات الدولية للاعبيه مع المنتخبات، وكذلك كان لدينا 3 لاعبين أساسيين مع المنتخب الليبي و3 محترفين أجانب مع منتخباتهم".

وأضاف "رغم ذلك كانت المباراة ممتعة وحماسية وأقيمت في أجواء احتفالية سعدنا بها".

وعن الاحتفاء بشيكابالا قال: "شيكابالا رمز قضى سنوات طويلة في الزمالك وكان أب روحي للاعبين لفترة طويلة ورأينا ذلك لأني أيضا أشجع الزمالك".

وتابع "حين ترى لاعبا بهذا الوفاء والقدرات والروح بالتأكيد تكون له رمزية، ولذلك طلب خالد حسين مشاركته في المباراة وأصرينا على ذلك".

وأكمل "الجماهير الليبية أصدرت له هتافات خاصة في الملعب، ولو تواجد بقية النجوم كانوا سيلقون نفس الحفاوة".

وعن التعاون بين الزمالك والنصر الليبي لاحقا قال: "تواصلت مع أحمد سليمان (عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة) واتفقنا على بعض النقاط منها تبادل الخبرات وترشيح لاعبين من أكاديمية الزمالك".

وأوضح "ما نسعى له الآن هو صفقة انتقال أحد اللاعبين من الزمالك إلى النصر الليبي في يناير، وهو مهاجم ولن أقول اسمه".

وعن المقابل المادي الذي تلقاه الزمالك قال: "أدبيات العقود تحتم علينا ألا نكشف عن تفاصيلها".

وفاز النصر الليبي على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، ضمن مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

سجل شادراك موزونجو وعبد السلام طبال هدفي النصر، بينما سجل جيفرسون كوستا هدف الزمالك.

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق يتواجد أيضا على مقاعد البدلاء، ثم قرر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الدفع به على حساب أحمد عبد الرحيم "إيشو"، قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة.

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.