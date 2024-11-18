سلة - مصيلحي: رانا مرشح للعودة.. وتحدثت مع الخطيب ولبيب بشأن التخوف من انتمائي

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 02:11

كتب : FilGoal

عمرو مصيلحي - رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة

كشف عمرو مصيلحي الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة السلة عن خططه المستقبلية للعمل على إدارة اللعبة.

وقال مصيلحي في تصريحاته لقناة صدى البلد: "أتقدم بكل الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد السابق مجدي أبو فريخة الذي عملت معه لسنوات وتعلمت منه الكثير".

وأضاف "نحلم بتواجد منتخب مصر في الأولمبياد وهو ما لم يتحقق منذ سنوات طويلة للغاية، وأتمنى أن نتحد جميعا سواء من كانوا معي أو مع أبو فريخة منذ بداية الانتخابات، وتعاهدنا جميعا على تصفية الأجواء والاتحاد لأجل كرة السلة المصرية".

أخبار متعلقة:
عمرو مصيلحي رئيسا للاتحاد المصري لكرة السلة كرة سلة - بدلا من ديكسون.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع ويليام شيري سلة - نادين سلعاوي: كانت لدينا خطة خلال مواجهة السوبر من أجل بطولة إفريقيا الخطيب يهنيء سيدات سلة الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر

وعن الملفات المستقبلية قال: "أمامنا ملف البث التلفزيوني وهو هام لتنمية موارد الاتحاد، وكذلك نحاول إدخال المزيد من الرعاة، حتى لا نعتمد على المبلغ الثابت الذي يردنا كل عام".

وأوضح "نحتاج لإقامة معسكرات جيدة ونحتاج لمدير فني للاتحاد يصنع استراتيجية تربط كل الأجهزة الفنية من المنتخب الأول للفئات العمرية، وكل ذلك لن يتحقق بدون توفير المال".

وعن المرشح لمنصب المدير الفني قال: "الكندي روي رانا (مدرب المنتخب السابق) من الممكن أن يكون متواجدا مرة أخرى".

وتابع "أنظر في ذلك لاتحاد كرة اليد الذي أتى بخبير أجنبي أسس له الاستراتيجية العامة وكان مسؤولا عن كل شيء وارتقى بمستوى اللعبة في مصر".

وواصل "أشعر بالغيرة من كرة اليد لأنها حصلت على المرتبة الثانية في الشعبية بعد كرة القدم، وننوي العودة إلى هذا الموقع".

وعن اختيار نائب رئيس الاتحاد قال: "اللائحة تنص على أن يختار الرئيس نائبه، وطلبت من الأعضاء أن نترك هذا الأمر حتى نجتمع معا ثم نرى من الأصلح للمنصب".

وعن التخوف من انتمائه للاتحاد السكندري قال: "أتشرف بانتمائي للاتحاد وكل من يتواجد في العمل الرياضي له انتماء شخصي، ولكننا في مجلس الإدارة ننتمي للعبة ولن نجامل أحدا على حساب الآخر".

وكشف "تحدثت مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن التخوف من انتمائي للاتحاد السكندري، وكذلك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك".

وواصل "أكدت أننا على مسافة واحدة من جميع الأندية، وهذه نقطة جماهيرية أكثر من كونها تخص مجالس الإدارات لأنهم يعرفونني جيدا".

وأسفرت انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة عن فوز عمرو مصيلحي بمقد الرئيس.

وفاز مصيلحي بمقعد الرئيس عقب تفوقه على مجدي أبو فريخة الذي قاد اتحاد كرة السلة خلال الـ12 عاما الماضية.

وسيتولى عمرو مصيلحي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، منصب الرئيس للمرة الأولى.

ونال عمرو مصيلحي 24 صوتا مقابل 12 صوتا حصل عليهم مجدي أبو فريخة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الجديد بعد إعلان نتائج الانتخابات كالتالي:

الرئيس: عمرو مصيلحي

الأعضاء:

محمد فتحي

طارق السعيد

محمد نبيل محرم

محمد إيهاب محسن

أحمد الشرقاوي

مصطفى فوزي

نيرة أنور

أيمن علي.

عمرو مصيلحي اتحاد السلة
نرشح لكم
كرة سلة - تكريم أبو فريخة ضمن 6 قرارات لمجلس الإدارة الجديد برئاسة مصيلحي دوري NBA - انطلاقة كليفلاند التاريخية لا تجد من يوقفها بـ14 فوز متتالي عمرو مصيلحي رئيسا للاتحاد المصري لكرة السلة دوري NBA – كيري يتألق ويقود جولدن ستيت لفوز مثير على دالاس في ليلة عودة كلاي دوري NBA – كافز يواصل انطلاقته المميزة بـ12 فوز دون هزيمة.. ورقم واريورز التاريخي في أمان دوري NBA – انطلاقة دون هزيمة لـ كليفلاند.. ومنافسة قوية في القسم الغربي كرة سلة - بدلا من ديكسون.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع ويليام شيري الخطيب يهنيء سيدات سلة الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر
أخر الأخبار
منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام بوتسوانا 8 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: ريال مدريد يزيد الشكوك حول كأس العالم للأندية 8 دقيقة | كأس العالم للأندية
فوتبول إسبانيا: زلزال في أتليتكو مدريد.. النادي يبحث عن بديل لـ سيميوني 24 دقيقة | الدوري الإسباني
محرز: تعودت على انتقادات أدائي مع منتخب الجزائر منذ تألقي مع ليستر وسيتي 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
"بطلب من باستور".. مصدر باتحاد اليد يكشف لـ في الجول سبب تأجيل بطولتي السوبر ساعة | كرة يد
إيقاف بينتانكور 7 مباريات وتغريمه بسبب عبارات عنصرية ضد سون  ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد شوقي: عملي في الأهلي فني وليس إداري.. وحقيقة الاقتراب من الزمالك سابقا ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف فترة غياب شحاتة المتوقعة بسبب الإصابة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 2 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 3 منتخب مصر للناشئين يفتتح بطولة شمال إفريقيا بخسارة كبيرة من المغرب 4 ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول