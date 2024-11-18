سلة - مصيلحي: رانا مرشح للعودة.. وتحدثت مع الخطيب ولبيب بشأن التخوف من انتمائي

كشف عمرو مصيلحي الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة السلة عن خططه المستقبلية للعمل على إدارة اللعبة.

وقال مصيلحي في تصريحاته لقناة صدى البلد: "أتقدم بكل الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد السابق مجدي أبو فريخة الذي عملت معه لسنوات وتعلمت منه الكثير".

وأضاف "نحلم بتواجد منتخب مصر في الأولمبياد وهو ما لم يتحقق منذ سنوات طويلة للغاية، وأتمنى أن نتحد جميعا سواء من كانوا معي أو مع أبو فريخة منذ بداية الانتخابات، وتعاهدنا جميعا على تصفية الأجواء والاتحاد لأجل كرة السلة المصرية".

وعن الملفات المستقبلية قال: "أمامنا ملف البث التلفزيوني وهو هام لتنمية موارد الاتحاد، وكذلك نحاول إدخال المزيد من الرعاة، حتى لا نعتمد على المبلغ الثابت الذي يردنا كل عام".

وأوضح "نحتاج لإقامة معسكرات جيدة ونحتاج لمدير فني للاتحاد يصنع استراتيجية تربط كل الأجهزة الفنية من المنتخب الأول للفئات العمرية، وكل ذلك لن يتحقق بدون توفير المال".

وعن المرشح لمنصب المدير الفني قال: "الكندي روي رانا (مدرب المنتخب السابق) من الممكن أن يكون متواجدا مرة أخرى".

وتابع "أنظر في ذلك لاتحاد كرة اليد الذي أتى بخبير أجنبي أسس له الاستراتيجية العامة وكان مسؤولا عن كل شيء وارتقى بمستوى اللعبة في مصر".

وواصل "أشعر بالغيرة من كرة اليد لأنها حصلت على المرتبة الثانية في الشعبية بعد كرة القدم، وننوي العودة إلى هذا الموقع".

وعن اختيار نائب رئيس الاتحاد قال: "اللائحة تنص على أن يختار الرئيس نائبه، وطلبت من الأعضاء أن نترك هذا الأمر حتى نجتمع معا ثم نرى من الأصلح للمنصب".

وعن التخوف من انتمائه للاتحاد السكندري قال: "أتشرف بانتمائي للاتحاد وكل من يتواجد في العمل الرياضي له انتماء شخصي، ولكننا في مجلس الإدارة ننتمي للعبة ولن نجامل أحدا على حساب الآخر".

وكشف "تحدثت مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن التخوف من انتمائي للاتحاد السكندري، وكذلك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك".

وواصل "أكدت أننا على مسافة واحدة من جميع الأندية، وهذه نقطة جماهيرية أكثر من كونها تخص مجالس الإدارات لأنهم يعرفونني جيدا".

وأسفرت انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة عن فوز عمرو مصيلحي بمقد الرئيس.

وفاز مصيلحي بمقعد الرئيس عقب تفوقه على مجدي أبو فريخة الذي قاد اتحاد كرة السلة خلال الـ12 عاما الماضية.

وسيتولى عمرو مصيلحي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، منصب الرئيس للمرة الأولى.

ونال عمرو مصيلحي 24 صوتا مقابل 12 صوتا حصل عليهم مجدي أبو فريخة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الجديد بعد إعلان نتائج الانتخابات كالتالي:

الرئيس: عمرو مصيلحي

الأعضاء:

محمد فتحي

طارق السعيد

محمد نبيل محرم

محمد إيهاب محسن

أحمد الشرقاوي

مصطفى فوزي

نيرة أنور

أيمن علي.