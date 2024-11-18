والد عمر خضر يكشف حالة إصابته والضغط الذي تسبب برحيله عن الزمالك

كشف خضر إسماعيل والد عمر خضر لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر للشباب عن مستجدات حالة ابنه.

وقال إسماعيل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "عمر مصاب بإجهاد منذ مباراة المغرب الأولى في بطولة شمال إفريقيا".

وأضاف "وطنية عمر دفعته للمشاركة والتواجد مع بقية زملائه وشارك أمام الجزائر لمدة 45 دقيقة، ولكن ميكالي خاف عليه وقرر تبديله بين الشوطين".

وأوضح "سبب الإجهاد ليس السفر بل خشونة لاعبي المغرب في تدخلاتهم عليه، فتعرض لشد في العضلة الأمامية ويتعالج منه حاليا".

وعن تجربة عمر خضر مع فريق الرديف لأستون فيلا قال: "إنهم يتعاملون معه باحترافية كبيرة وتم تصعيده للفريق الأول ويتدرب تحت قيادة المدرب أوناي إيمري".

وأضاف "وكذلك يلعب في دوري أبطال أوروبا للشباب حتى يتم تجهيزه للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "خطة أستون فيلا لمستقبل عمر خضر مشجعة للغاية وتجعلنا نتفاءل كثيرا. لا أقول ذلك لأنه ابني ولكنه سيشرفنا وسيصبح خليفة محمد صلاح".

أما فيما يخص رحيله عن نادي الزمالك إلى زد قال: "نحن لم نترك الزمالك لأننا زملكاوية حتى النخاع والنادي له فضل كبير، ولكن قصة الانتقال تخص مجلس الإدارة".

وكشف "قبل انتقاله إلى أستون فيلا أتتنا عدة عروض من أندية كبيرة في الدوري المصري بدون ذكر أسماء ولكننا رفضنا لأننا نعشق القميص الأبيض".

وتابع "نحن فوجئنا بانتقال عمر خضر ومجلس الإدارة ضغط علينا وأجبرنا على المجيء للتوقيع".

واختتم "عمر كان مستقبل نادي الزمالك، ولو كان متواجدا كان ليساهم بشكل كبير في الفريق الأول، ولكن نادي زد منظومة محترمة وتخطط جيدا".

عمر خضر في أستون فيلا

وكان نادي أستون فيلا الإنجليزي قد أعلن التعاقد مع عمر خضر قادما من نادي زد في أغسطس الماضي.

يأتي ذلك بعدما قضى اللاعب فترة معايشة مع أستون فيلا في العام الماضي، ولكن تأجل انضمام اللاعب لحين بلوغ السن القانوني (18 عاما).

وكشف أستون فيلا عن التعاقد مع عمر خضر بحضور أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وأستون فيلا السابق.

ويمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا ونادي زد اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.

وقضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق.

ولعب خضر مع الفريق الرديف لأستون فيلا في بطولة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك خضر في مباراة فريقه ضد إيستيرن بينجال والتي أقيمت من 50 دقيقة وفاز بها أستون فيلا بأربعة أهداف دون مقابل.

عمر خضر يسجل أول أهدافه بقميص أستون فيلا ⚽💥pic.twitter.com/90gzph1O0R — FilGoal (@FilGoal) August 4, 2024

وسجل خضر الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد أن راوغ المدافع.

منتخب مصر للشباب يتعادل مع الجزائر

خطف منتخب الجزائر نقطة التعادل مع منتخب مصر للشباب في بطولة شمال إفريقيا 2024 والمؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما 2025.

وأقيمت المباراة على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتقدم المنتخب المصري بهدف محمد زعلوك، فيما أدرك منتخب الجزائر التعادل بفضل هدف بن أحمد كوحيلي.

وحصد منتخب مصر النقطة الأولى بعدما خسر من المغرب في الجولة الأولى 2-1، فيما حصد منتخب الجزائر نقطته الأولى في مباراته الأولى بالمسابقة.

ويتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 6 نقاط، ويليه تونس برصيد 3 نقاط، ثم يأتي منتخبا الجزائر ومصر في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة وأخيرا يتذيل منتخب ليبيا الترتيب بدون نقاط.

وستقام مباريات الجولة الثالثة على نفس الملعب يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر، إذ يلتقي منتخب مصر مع ليبيا في الخامسة مساءً، ثم يواجه منتخب الجزائر نظيره المغرب في الثامنة مساءً من نفس اليوم.

ويتأهل أول وثاني الترتيب لنهائيات أمم إفريقيا 2025 والتي لم يتحدد موعدها ومكان استضافتها بعد.

وصف المباراة

تعاطف القائم الأيسر لعبد المنعم تامر حارس مرمى منتخب مصر لتسديدة أرضية قوية من مهاجم الجزائر في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 19 سدد محمد السيد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي بداية الشوط الثاني شارك أحمد شرف بدلا من عمر خضر في أولى تغييرات منتخب مصر.

وسجل محمد زعلوك هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس بعد بينية متقنة من أحمد شرف.

جووووول⚽💥.. محمد زعلوك يفتتح التسجيل لمنتخب مصر في شباك الجزائر بتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنةpic.twitter.com/0tuttw8s1c — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 17, 2024

وكاد محمد الزغدي أن يدرك التعادل لثعالب الصحراء بتسديدة صاروخية لكن كرته ارتطمت بعارضة منتخب مصر في الدقيقة 71.

تصويبة صاروخية.. وعارضة منتخب مصر تمنع الجزائر من تسجيل التعادل 🔥🔥pic.twitter.com/zuYSg9vMI3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 17, 2024

وفي الدقيقة 86 تحصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء بعد خطأ من مدافع منتخب مصر.

وسجل بن أحمد كوحيلي هدف التعادل من علامة الجزاء مدركا التعادل لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط في ختام الجولة الثانية.