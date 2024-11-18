كباكا رجل مباراة مصر للشباب: كنا نتمنى الفوز على الجزائر ولكن

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 01:38

كتب : FilGoal

الأهلي - مودرن سبورت - خالد عبد الفتاح - أحمد خالد كباكا

أبدى أحمد كباكا رجل مباراة منتخب مصر للشباب أمام منتخب الجزائر عدم رضاه عن نتيجة التعادل في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

وقال كباكا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنت أتمنى أن تنتهي المباراة بالفوز ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف "نبدأ عملنا مع المدرب روجيرو ميكالي الذي اجتهد معنا بصورة مكثفة خلال 14 يوما قبل البطولة".

وتابع "نشكر المدرب السابق وائل رياض الذي عمل معنا لوقت طويل على إعداد هذا الفريق".

وواصل "كنا نتمنى إسعاد الجماهير التي أتت من عدة محافظات".

واختتم "نلعب لآخر نفس ولا نستسلم وهذا ما يتحدث معنا ميكالي عنه دائما".

وخطف منتخب الجزائر نقطة التعادل مع منتخب مصر للشباب في بطولة شمال إفريقيا 2024 والمؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما 2025.

وأقيمت المباراة على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتقدم المنتخب المصري بهدف محمد زعلوك، فيما أدرك منتخب الجزائر التعادل بفضل هدف بن أحمد كوحيلي.

وحصد منتخب مصر النقطة الأولى بعدما خسر من المغرب في الجولة الأولى 2-1، فيما حصد منتخب الجزائر نقطته الأولى في مباراته الأولى بالمسابقة.

ويتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 6 نقاط، ويليه تونس برصيد 3 نقاط، ثم يأتي منتخبا الجزائر ومصر في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة وأخيرا يتذيل منتخب ليبيا الترتيب بدون نقاط.

وستقام مباريات الجولة الثالثة على نفس الملعب يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر، إذ يلتقي منتخب مصر مع ليبيا في الخامسة مساءً، ثم يواجه منتخب الجزائر نظيره المغرب في الثامنة مساءً من نفس اليوم.

ويتأهل أول وثاني الترتيب لنهائيات أمم إفريقيا 2025 والتي لم يتحدد موعدها ومكان استضافتها بعد.

وصف المباراة

تعاطف القائم الأيسر لعبد المنعم تامر حارس مرمى منتخب مصر لتسديدة أرضية قوية من مهاجم الجزائر في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 19 سدد محمد السيد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي بداية الشوط الثاني شارك أحمد شرف بدلا من عمر خضر في أولى تغييرات منتخب مصر.

وسجل محمد زعلوك هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس بعد بينية متقنة من أحمد شرف.

وكاد محمد الزغدي أن يدرك التعادل لثعالب الصحراء بتسديدة صاروخية لكن كرته ارتطمت بعارضة منتخب مصر في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 86 تحصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء بعد خطأ من مدافع منتخب مصر.

وسجل بن أحمد كوحيلي هدف التعادل من علامة الجزاء مدركا التعادل لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط في ختام الجولة الثانية.

منتخب مصر للشباب أحمد كباكا
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