مدرب الجزائر للشباب: المباراة كانت متكافئة.. ومصر فاجأتنا بهدف لم نتوقعه

أبدى ياسين مانع مدرب منتخب الجزائر للشباب اعتقاده أن المباراة أمام منتخب مصر كانت متكافئة، بعد تعادل الفريقين في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

وقال مانع في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "رؤية المستويات العالية تفرح كل المنتخبات العربية وتشرفنا".

وأضاف "رأينا مباراة ارتقت للمستوى من الجانبين وكان فيها تكافؤ كبير".

وأوضح "لسوء الحظ كانت لدينا فرص محققة للتسجيل ولم نستثمرها".

وتابع "المنتخب المصري في بداية الشوط الثاني سجل هدفا لم نكن ننتظره، وبعد ذلك تمكننا بتوفيق الله وجهد اللاعبين من العودة في المباراة".

واختتم "لا يمكننا القول بأن النتيجة إيجابية 100% وكنا نطمح لنتيجة أفضل ولكن الحمد لله".

وخطف منتخب الجزائر نقطة التعادل مع منتخب مصر للشباب في بطولة شمال إفريقيا 2024 والمؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما 2025.

وأقيمت المباراة على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتقدم المنتخب المصري بهدف محمد زعلوك، فيما أدرك منتخب الجزائر التعادل بفضل هدف بن أحمد كوحيلي.

وحصد منتخب مصر النقطة الأولى بعدما خسر من المغرب في الجولة الأولى 2-1، فيما حصد منتخب الجزائر نقطته الأولى في مباراته الأولى بالمسابقة.

ويتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 6 نقاط، ويليه تونس برصيد 3 نقاط، ثم يأتي منتخبا الجزائر ومصر في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة وأخيرا يتذيل منتخب ليبيا الترتيب بدون نقاط.

وستقام مباريات الجولة الثالثة على نفس الملعب يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر، إذ يلتقي منتخب مصر مع ليبيا في الخامسة مساءً، ثم يواجه منتخب الجزائر نظيره المغرب في الثامنة مساءً من نفس اليوم.

ويتأهل أول وثاني الترتيب لنهائيات أمم إفريقيا 2025 والتي لم يتحدد موعدها ومكان استضافتها بعد.

وصف المباراة

تعاطف القائم الأيسر لعبد المنعم تامر حارس مرمى منتخب مصر لتسديدة أرضية قوية من مهاجم الجزائر في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 19 سدد محمد السيد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي بداية الشوط الثاني شارك أحمد شرف بدلا من عمر خضر في أولى تغييرات منتخب مصر.

وسجل محمد زعلوك هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس بعد بينية متقنة من أحمد شرف.

جووووول⚽💥.. محمد زعلوك يفتتح التسجيل لمنتخب مصر في شباك الجزائر بتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنةpic.twitter.com/0tuttw8s1c — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 17, 2024

وكاد محمد الزغدي أن يدرك التعادل لثعالب الصحراء بتسديدة صاروخية لكن كرته ارتطمت بعارضة منتخب مصر في الدقيقة 71.

تصويبة صاروخية.. وعارضة منتخب مصر تمنع الجزائر من تسجيل التعادل 🔥🔥pic.twitter.com/zuYSg9vMI3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 17, 2024

وفي الدقيقة 86 تحصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء بعد خطأ من مدافع منتخب مصر.

وسجل بن أحمد كوحيلي هدف التعادل من علامة الجزاء مدركا التعادل لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط في ختام الجولة الثانية.