ميكالي: لا أفهم ما يفعله التحكيم.. وكنا نستحق أفضل من التعادل مع الجزائر

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 01:24

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

أبدى البرازيلي روجيرو ميكالي رضاه عن أداء اللاعبين رغم عدم رضاه عن نتيجة التعادل أمام الجزائر في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

وقال ميكالي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة في ظل الظروف الحالية".

وأضاف "لعبنا مباراتين متتاليتين بينما حصل منتخب الجزائر على راحة في الجولة الماضية".

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وأوضح "أجدنا توزيع جهودنا وتحكمنا في إيقاع المباراة نوعا ما لتفادي الإجهاد".

وتابع "لست سعيدا بالنتيجة وكان من المفترض أن نحصل على نتيجة أفضل، ولكن أحيي اللاعبين على جهودهم".

وواصل "هناك العديد من اللاعبين الهامين في الخارج لم نتمكن من الحصول عليهم بسبب الأوراق".

وأكمل "ولكن أكرر، اللاعبون قدموا جهودا كبيرة في التدريبات وفي أول مباراتين".

وعن حظوظ التأهل قال: "جميع مستويات الفرق متقاربة في البطولة ولدينا الأمل، وتسعدني رغبة اللاعبين في الفوز وكفاحهم في المباريات".

واختتم "لا أحب الحديث في هذا الأمر ولكن للأسف لا أفهم ما يفعله التحكيم، وإن كنت أحترمه بصفة عامة".

وخطف منتخب الجزائر نقطة التعادل مع منتخب مصر للشباب في بطولة شمال إفريقيا 2024 والمؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما 2025.

وأقيمت المباراة على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتقدم المنتخب المصري بهدف محمد زعلوك، فيما أدرك منتخب الجزائر التعادل بفضل هدف بن أحمد كوحيلي.

وحصد منتخب مصر النقطة الأولى بعدما خسر من المغرب في الجولة الأولى 2-1، فيما حصد منتخب الجزائر نقطته الأولى في مباراته الأولى بالمسابقة.

ويتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 6 نقاط، ويليه تونس برصيد 3 نقاط، ثم يأتي منتخبا الجزائر ومصر في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة وأخيرا يتذيل منتخب ليبيا الترتيب بدون نقاط.

وستقام مباريات الجولة الثالثة على نفس الملعب يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر، إذ يلتقي منتخب مصر مع ليبيا في الخامسة مساءً، ثم يواجه منتخب الجزائر نظيره المغرب في الثامنة مساءً من نفس اليوم.

ويتأهل أول وثاني الترتيب لنهائيات أمم إفريقيا 2025 والتي لم يتحدد موعدها ومكان استضافتها بعد.

وصف المباراة

تعاطف القائم الأيسر لعبد المنعم تامر حارس مرمى منتخب مصر لتسديدة أرضية قوية من مهاجم الجزائر في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 19 سدد محمد السيد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي بداية الشوط الثاني شارك أحمد شرف بدلا من عمر خضر في أولى تغييرات منتخب مصر.

وسجل محمد زعلوك هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس بعد بينية متقنة من أحمد شرف.

وكاد محمد الزغدي أن يدرك التعادل لثعالب الصحراء بتسديدة صاروخية لكن كرته ارتطمت بعارضة منتخب مصر في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 86 تحصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء بعد خطأ من مدافع منتخب مصر.

وسجل بن أحمد كوحيلي هدف التعادل من علامة الجزاء مدركا التعادل لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط في ختام الجولة الثانية.

ميكالي منتخب مصر للشباب
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