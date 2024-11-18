عروض خارجية؟ وكيل سعد سمير يكشف سبب تواجده في ليبيا خلال مباراة الزمالك والنصر

كشف محمد الجيلاني وكيل سعد سمير يكشف سبب تواجده في ليبيا خلال مباراة الزمالك والنصر

سعد سمير النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وقال الجيلاني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "أنا وسعد سمير سبق لنا اللعب في النصر الليبي ولذلك أتتنا دعوة لحضور مباراة اعتزال خالد حسين".

وأضاف "هناك بعض الأندية الليبية مهتمة بضم سعد سمير".

وأوضح "تربطني بسعد سمير علاقة صداقة قوية وهذا كان سبب ذهابنا معا، وليس العمل".

وتابع "سعد سمير يملك خبرات كبيرة وهو لاعب سابق للأهلي لمدة 14 عاما وحقق العديد من البطولات".

وأكمل "الكرة الليبية تطورت كثيرا وبدأت تضم عدة أسماء على مستوى اللاعبين والمدربين".

واختتم "نحن في عالم احتراف وإذا كان هناك عرض مناسب لسعد سمير سنرى الأمر، ولكنه يحترم عقده الحالي مع نادي سيراميكا كليوباترا وأي تفاوض في الوقت الحالي سيكون مع النادي".

ورحل سعد سمير عن الأهلي في عام 2021 لينتقل إلى فيوتشر الذي ظل معه لموسمين قبل الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا.

ولعب سعد لاتحاد الشرطة والنصر الليبي والمقاولون العرب والمصري.

وتوج المدافع مع الأهلي بعشرين لقبا.

وشارك سعد في 11 مباراة مع منتخب مصر وكان وصيفا لكأس إفريقيا 2017 وضمن قائمة الفريق في كأس العالم 2018.

بكاء صلاح وحقيقة المشادة مع أفشة في نهائي القرن

كشف سعد سمير في حوار سابق عبر قناة dmc "سأحكي موقفا حدث في كأس العالم 2018، بعد إصابة صلاح الشهيرة مع سرجيو راموس وغيابه عن مواجهة الافتتاح، بكى بين شوطي مباراة أوروجواي وطالب بالمشاركة لكن محمد أبو العلا طبيب الفريق رفض لأنه لم يكن لائقا من الناحية الطبية".

أما عن رحيله من الأهلي فأوضح سعد سمير "كلام محمود الخطيب عند رحيلي من النادي وسام على صدري، منحني حقي وتم تقديري بصورة كبيرة، والبيان الذي نشره الأهلي وقت رحيلي وضعته في برواز داخل منزلي".

وتابع "بالنسبة لي محمد عبد المنعم أفضل مدافع في مصر الفترة الحالية ويقدم مستوى ثابت، وهو المدافع الذي كنت أتمنى انضمامه للأهلي وبالتأكيد مستواه يؤهله للاحتراف في أفضل الأندية والدوريات".

وبسؤاله عن حقيقة شجاره مع لاعب من الأهلي في غرفة الملابس بين شوطي نهائي القرن أجاب "لم يكن الأمر بتلك الصورة، ولكن حدث تعنيف أثناء حديثي مع أفشة وكان الأمر مجرد مشادة بسبب عدم تنفيذ بعض التعليمات".

وتابع الأداء لم يكن أفضل شيء في الشوط الأول رغم تحدثنا كلاعبين كبار قبل اللقاء على أهميته وضرورة الفوز وحصد اللقب لأنها مباراة حياة أو موت".

وكشف سمير "حدث خلاف بين موسيماني وأكرم توفيق في البداية بسبب التهور والاندفاع في التدريبات، وتحدثنا مع موسيماني كلاعبين كبار بعدها وطالبنا بعدم استبعاده وأنه فقط يلعب بروح زائدة".

واختتم سعد سمير تصريحاته "بالفعل تدرب أكرم توفيق بعدها وشارك أمام الترجي وقدّم مستوى متميز ليصبح في التشكيل معه بعد ذلك".

موسيماني لم يتسبب في رحيله

شدد سعد سمير مدافع سيراميكا كليوباترا في حوار سابق أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الأسبق لم يتسبب في رحيله عن القلعة الحمراء.

وتحدث سعد سمير لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "موسيماني لم يكن له أي علاقة برحيلي من الأهلي".

وواصل "بعد عودتي من الإصابة جاءت فترة فيروس كورونا وجاء موسيماني للأهلي على مباراتي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل لقاء الزمالك في نهائي القرن".

وأردف " في ذلك الوقت كانت فترة مضغوطة وصعبة ولم يكن هناك أي وقت للتفكير في نفسك بل الفوز بالبطولة وهذا ينطبق كذلك على وليد سليمان الذي لم يكن يشارك باستمرار في ذلك الوقت".

وشدد "علاقة موسيماني باللاعبين الكبار في الأهلي كانت جيدة".

وتابع لاعب الأهلي الأسبق حديثه "وفي مباراة نهائي القرن أنا كنت مصاب وهو طلب تواجدنا في قائمة المباراة ومعسكر اللقاء بل على العكس طلب تواجد اللاعبين الكبار للشد من أزر اللاعبين".

وبسؤاله هل فكر في اللعب للغريم التقليدي للأهلي، الزمالك أجاب "لم أفكر في اللعب للزمالك يوما ما لأنني لعبت للأهلي 14 سنة بالطبع الزمالك نادي كبير لكن الأمر لم أفكر فيه".

أما عن أصعب مهاجم لعب ضده رد سعد سمير "بابا أركو مهاجم طلائع الجيش وعماد متعب لاعب الأهلي السابق هما أصعب مهاجمين واجهتهما".

وعن مباراة لن ينساها أبدا قال: "نهائي القرن هي مباراة لن أنساها، كل شيء حدث في ذلك اليوم بكافة تفاصيله حتى الفوز بالكأس سيظل كل ذلك في ذاكرتي للأبد".

وكان الأهلي فاز على الزمالك بهدفين لهدف في عام 2020 ليتوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.