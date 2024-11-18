رئيس أحد: ميشالاك أجبر كولر على التبديل.. وأسطورة الزمالك زيزو احتاج 6 مباريات ليسجل

علق محمد الجهني رئيس نادي أحد السعودي على أنباء إمكانية فسخ إعارة لاعبه البولندي كونراد ميشالاك مع الزمالك.

وقال الجهني في تصريحاته لقناة دي إم سي: "لا يمكن الحكم على لاعب لم يشارك لمباراة واحدة كأساسي وتعتبره البديل الثالث. لا يمكن للاعب فاقد الثقة أن يقدم لك ما تريده".

وأضاف "مهاجم الأهلي الأسطورة فلافيو لم يسجل هدفا طوال موسم كامل ولكن المدرب مانويل جوزيه صمم عليه".

وأوضح "أشرف بنشرقي الذي يتغنى به جماهير الزمالك لعب 4 مباريات كأساسي وسجل هدفا وحيدا في إفريقيا من ركلة جزاء".

وواصل "زيزو أسطورة الزمالك لعب 6 مباريات حتى يسجل هدفه الأول. الطبيعي أن يلعب اللاعب أساسيا ثم يتم الحكم عليه بعد بضعة مباريات".

وتابع "ميشالاك أغلى لاعب عندي وأتاه عرض في الدرجة الثالثة بـ 4 مليون و100 ألف دولار ولكنه رفض اللعب في الدرجة الأقل. كان يلعب في الدوري التركي كأساسي وتعاقدت معه بمبلغ كبير لأنه لاعب فذ ويعتمد على السرعات واللعب في ظهر المدافعين".

وأكمل "لا يحق لي الحديث عن الأمور الفنية لنادي الزمالك ولا يمكنني التدخل في شؤونهم، ولكن سأتحدث كمتابع لكرة القدم. كلما يشارك ميشالاك بديلا يكون تحت الضغط حيث يكون الزمالك إما متأخرا وإما متعادلا ويبحث عن الفوز. لم يلعب أبدا بأريحية".

وأوضح "مارسيل كولر مدرب الأهلي مدرب كبير أليس كذلك؟ حين شارك ميشالاك في مباراة السوبر الإفريقي، كولر سحب بيرسي تاو وأشرك طاهر محمد طاهر ليغلق عليه، وفي السوبر المصري كولر غير أكرم توفيق حتى لا يحصل على الإنذار الثاني أمام ميشالاك".

وأضاف "حين تتعاقد مع لاعب محترف يفترض أن يكون بديلك الثاني تمهيدا لدمجه مع الفريق، ولكن ميشالاك فوجئ أنه بديل ثالث، ثم وجد صانع ألعاب يلعب في مكانه".

وانضم البولندي كونراد ميشالاك إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية معارا من نادي أحد السعودي.

ويجيد اللاعب البولندي صاحب الـ26 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق مجلس إدارة الزمالك قد عقد جلسة مع جوزيه جوميز من أجل حسم صفقة الجناح الأيسر.

وكان الجامبي مودو بارو هو اللاعب المُفضل من جوميز بينما تم إقناعه بضم ميشالاك بدلا منه.

وجاء ترجيح ميشالاك عن مودو بورو بسبب ابتعاد الجناح الجامبي عن المشاركة في المباريات منذ فترة.

وكانت آخر مباراة خاضها بورو مع ناديه في نهاية يناير الماضي عندما كان معارا إلى صفوف سيفاس سبور التركي.

ويبلغ ميشالاك من العمر 26 عاما وانضم لصفوف أحد في الموسم الماضي قادما من كونيا سبور التركي.

ومع أحد لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

وفي الموسم الجاري لعب 3 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ويحصل ميشالاك على راتب مع أحد السعودي يبلغ 1.6 مليون دولار في الموسم.