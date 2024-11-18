أحمد عوض: أكاديمية لـ الأهلي قريبا في الكاميرون.. وأبو ريدة تواصل معي لانتخابات اتحاد الكرة

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 00:28

كتب : FilGoal

أحمد حسام عوض

كشف أحمد حسام عضور عضو شركة الكرة في النادي الأهعلي محاولة هاني أبو ريدة ضمه لقائمته في انتخابات اتحاد الكرة، وأعلن اقتراب النادي من إنشاء أكاديمية تابعة له في قارة إفريقيا.

وقال عضو شركة الأهلي عبر قناة النادي: "هاني أبو ريدة تواصل معي للتواجد في قائمته بانتخابات اتحاد الكرة واعتذرت له نظرا لوجودي في الأهلي، ثم تواصل مع محمود الخطيب الذي تمسك باستمراري مع الأعضاء الجدد للشركة بالنادي".

وأضاف "لم يتواصل معي مجدي عبد الغني بأي شكل للتواجد معه في قائمة انتخابات اتحاد الكرة، وفوجئت بتواجد اسمي في قائمته وفقا للتقارير".

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وعن دور الشركة قال: "دور شركة الكرة في إبرام التعاقدات تنفيذي فقط، ولم نتدخل فنيا في الصفقات وكنا نتحرك في إطار تعاقدي من خلال أمير توفيق الذي أدى واجبه بشكل كبير".

وأكمل "أمير توفيق أدى الأدوار المطلوبة منه بنسبة 90%، والنسبة الباقية لم تكن تقصيرا منه، لأن هناك تفاصيل تكون خارج يده لأمور تعاقدية".

وشدد "إذا كان أمير توفيق شخص غير مؤتمن فكيف كان سيستمر في الأهلي، منذ 2018 الأهلي تعاقد من أكثر من 30 لاعبا عن طريق 25 وكيل أجنبي مختلف، وما قيل عنه غير صحيح".

وأوضح "التعاقدات كانت تتبع شركة الكرة، والآن هي مسؤولية محمد رمضان المدير الرياضي بشكل كامل".

وأكمل "زين الدين بلعيد أخبرنا برغبته النهائية بالانتقال لبلجيكا، بينما غالى نادي فرينستفاروتشي في مطالبة المالية خلال المفاوضات مع محمد علي بن رمضان، ولم يتم تجديد التفاوض معه".

وواصل "المصادر المالية الرئيسية لشركة الكرة هو عقود الرعاية بالإضافة مداخيل فريق الكرة، جزء إلى ميزانية النادي وجزء آخر لشركة الكرة، والتحدي الحقيقي هو العمل بشكل مختلف مثل التطبيقات والحصول على حقوق رعاية خارج مصر".

وكشف "أجرينا جلسات مع مستثمرين مصريين لإقامة أكاديمية للأهلي في الكاميرون، والأهلي لن يدفع أموالا في هذا الأمر، والهدف منها الحصول على مواهب شابة وليس ماليا".

وأردف "وضعنا ملامح لخطة من أجل الحصول على مداخيل دولارية لأن اسم الأهلي غير مٌستغل في السوق الخارجي، وكذلك التكنولوجيا في الرياضية ونريد أن نكون رائدين، ونسعى لبيع حقوق النادي عبر الأكاديميات، وكيفية الوصول لاستفادة مشتركة مع الرعاة، وكذلك شراكات مع المؤسسات أجنبية سواء رعاية أو غيره لأننا نرى أن الأهلي لابد أن يقترن اسمه مع مؤسسات أجنبية كبيرة وسيتم الإعلان عنها قريبا".

وشدد "نتفاوض حاليا مع راعي عالمي كبير، وهي شركة طبية كبيرة جدا خارج مصر".

وعن دوره في انضمام عمر كمال عبد الواحد للأهلي قال: "انضمامه جاء بسبب موهبته ومجهوده، ولست مُطالبا أن أخرج لأكشف دوري في إتمام التعاقد، أنا جزء من منظومة كبيرة، هو لاعب مؤثر مع الفريق ولا يهم من ضمه. عمر كمال كان من طلبات كولر وأتممنا التعاقد، والمفاوضات كانت سهلة للغاية".

وأتم "أكثر لاعب صمم كولر على ضمه؟ أعتقد أنه وسام أبو علي".

أحمد حسام عوض شركة الأهلي الأهلي
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