شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول

تعادل منتخب المغرب مع تونس بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما.

وفي الجولة ذاتها تغلب منتخب الجزائر على ليبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بطولة شمال إفريقيا تقام في المغرب وهي تعد بمثابة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

ولا يشارك منتخب مصر في الجولة الحالية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وافتتح منتخب مصر بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بالجولة الأولى فازت تونس على الجزائر بهدف دون مقابل.

في الجولة الثانية عاد الفراعنة بتحقيق الفوز الأول على الجزائر بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما حققت تونس فوزها الثاني، هذه المرة على حساب ليبيا بهدفين مقابل هدف وحيد، ولم يلعب المغرب في الجولة الثانية.

وتقام الجولة الرابعة يوم 20 نوفمبر، حيث تلعب مصر أمام تونس، والمغرب أمام ليبيا، ولن تلعب الجزائر.

وفي الجولة الأخيرة يوم 23 نوفمبر تلعب مصر مع ليبيا، والمغرب مع الجزائر، وتكون مباريات تونس قد انتهت.

تونس على الصدارة بـ 7 نقاط من 3 مباريات، تليها المغرب بـ 4 نقاط من مباراتين، ثم الجزائر بـ 3 نقاط من 3 مباريات، ومصر بـ 3 نقاط من مباراتين، وأخيرا ليبيا بلا نقاط من مباراتين.

الترتيب الحالي لبطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما

1- تونس 7 نقاط من 3 مباريات (+2)

2- المغرب 4 نقاط من مباراتين (+4)

3- الجزائر 3 نقاط من 3 مباريات (-1)

4- مصر 3 نقاط من مباراتين (-3)

5- ليبيا بلا نقاط من مباراتين (-2)

نتائج بطولة شمال إفريقيا حتى الآن:

الجولة الأولى

المغرب 5-1 مصر

تونس 1-0 الجزائر

الجولة الثانية

مصر 2-1 الجزائر

تونس 2-1 ليبيا

الجولة الثالثة

المغرب 2-2 تونس

الجزائر 3-2 ليبيا

مواعيد مباريات بطولة شمال إفريقيا

الجولة الرابعة - 20 نوفمبر

مصر × تونس - الساعة 5 مساء

ليبيا × المغرب - الساعة 8 مساء

الجولة الخامسة - 23 نوفمبر

الجزائر × المغرب - الساعة 6 مساء

مصر × ليبيا - الساعة 6 مساء