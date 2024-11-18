وكيل نيمار: الرحيل عن الهلال؟ لا أعرف مصدر الشائعات

نفى بيني زاهافي وكيل أعمال البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي التقارير التي أشارت إلى اقتراب رحيله عن النادي الأزرق.

نيمار النادي : الهلال الهلال

وقال زاهافي في تصريحات خاصة مع فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس: "لا توجد أي محادثات جارية بشأن رحيل نيمار عن الهلال، إنه مرتبط بعقد وسعيد للغاية هناك".

وأضاف "أنا ووالده الوحيدان اللذان يمكننا التحدث عن مستقبل نيمار، لا أعرف من أين جاءت الشائعات الأخيرة".

وارتبط اسم نيمار بالعودة لسانتوس البرازيلي بقوة في الساعات الأخيرة، ولذلك خرج 3 أطراف لتوضيح حقيقة رحيله عن الهلال السعودي.

وقال سيزار لويس ميرلو صحفي أرجنتيني عبر حسابه على منصة "أكس": "نيمار يستعد للعودة لسانتوس، توصل بالفعل لاتفاق مع ناديه السابق". (طالع التفاصيل)

وأجرت صحيفة "الرياضية" السعودية أكثر من مصدر للتأكد من صحة الأخبار المتداولة.

وقال ماركوس موتا محامي نيمار لصحيفة "الرياضية" السعودية: "نيمار إلى سانتوس؟ هذا خبر مثير للسخرية جدا، فالأمر بعيد تماما، ولم يتم التطرق إليه من الأساس".

ومن جانبه صرّح مارسيو كالفيس مستشار رئيس نادي سانتوس للصحيفة السعودية: "ليس لدي معلومات حول ما تروج له الصحف العالمية بشأن عودة نيمار إلى النادي".

كما شدد الفريق الإعلامي لنيمار: "ليس لدينا أي تعليقات، خاصة بشأن الشائعات والتكهنات، لا يزال نيمار لاعبا في الهلال وكل ما ينشر حول الاتفاق مع سانتوس غير صحيح".

وسبق أن كشفت قناة "TNT SPORTS " البرازيلية، إن إدارة سانتوس البرازيلي أجلت خططها للتعاقد مع نيمار بعد دراستها اتخاذ الخطوة في انتقالات يناير المقبل.

وأوضح التقارير أن نيمار ينوي إكمال عقده مع الهلال الممتد حتى نهاية الموسم الجاري، والمشاركة برفقته في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية.

وتقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 بشكله الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية من الأحد 15 يونيو 2025 إلى الأحد 13 يوليو، حيث ستُقام مبارياتها في 12 ملعباً من موزعة على 11 مدينة مضيفة.

وأشارت تقارير أخرى لرغبة والد نيمار في الاستحواذ على نادي سانتوس مقابل مليار و300 مليون ريال برازيلي.

وأشار التقرير إلى أن المحادثات جارية بين الطرفين ومن المتوقع دفع 800 مليون ريال برازيلي على دفعة واحدة.

ويمتد تعاقد نيمار مع الهلال حتى عام 2025.

ويعد نيمار من ناشئي سانتوس وظل مع الفريق حتى عام 2013 حينما رحل عنه صوب برشلونة.

ولعب نيمار مع سانتوس 225 مباراة سجل خلالهم 136 هدفا.

وكان نيمار عاد مؤخرا للمشاركة مع الهلال في المباريات عقب شفائه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.، لكنه تعرض لإصابة عضلية بعد مشاركته في دوري أبطال آسيا النخبة يغيب على إثرها لمدة شهر.