والده: إصابة أشرف داري ليست مزمنة.. وهو سعيد في مصر بنسبة 1000%

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

أشرف داري مدافع الأهلي

نفى زهير داري والد أشرف داري مدافع الأهلي أن إصابة نجلة مزمنة.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال زهير عبر قناة إم بي سي مصر 2: "إصابة أشرف داري ليست مزمنة وهي فقط بسبب عدم حصوله على راحة جيدة بعدما تعرض للإصابة مع منتخب المغرب".

وأضاف "أشكر الطاقم الطبي للأهلي على العمل مع أشرف داري في الفترة الماضية لأن إصابة الكاحل تحتاج لعلاج دقيق وراحة كبيرة".

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وواصل "الكثير من الجماهير المغربية سعيدة بانضمام أشرف داري لفريق كبير وعريق مثل الأهلي وينتظرون مشاركته مع هذا الفريق الذي يمتلك تاريخا كبيرا وبطولات كثيرة".

وأتم تصريحاته "أشرف يتحدث معي بعد عودته من تدريبات الأهلي عن اللاعبين ويخبرني أن زملائه في الفريق رائعين ويحاولون أن إدخاله في الأجواء ومساعدته على التأقلم وهو سعيد بنسبة 1000%".

وانضم أشرف داري لصفوف الأهلي في الصيف الماضي قادما من بريست الفرنسي.

ولم يشارك داري مع الأهلي سوى في دقائق قليلة أمام العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال، بينما غاب عن باقي مباريات الفريق بسبب إصابته في كاحل القدم.

الأهلي أشرف داري الدوري المصري
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