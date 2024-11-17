دوري الأمم الأوروبية - الديك لا يُلدغ مرتين.. دين ورابيو يقودان فرنسا لرد الدين لـ إيطاليا

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 23:46

كتب : FilGoal

هدف واحتفال أدريان رابيو - إيطاليا - فرنسا

تعلم منتخب فرنسا من الدرس هذه المرة وانتصر بنتيجة 3-1 على إيطاليا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ دوري الأمم الأوروبية.

وانتصرت الديوك بنتيجة 3-1 على الأتزوري في لقاء أقيم على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

في لقاء الدور الأول تقدمت فرنسا بهدف في أول 14 ثانية ثم قلبت إيطاليا النتيجة بفوز بنتيجة 3-1 آنذاك.

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واليوم تعلموا من الدرس تقدموا مبكرا وحافظوا على تقدمهم وحققوا الفوز بفضل ثنائية لوكاس دين الذي صنع هدفين وساهم في هدف، وأدريان رابيو الذي سجل ثنائية.

وبفضل الفوز بنتيجة 3-1 ارتقى منتخب فرنسا للصدارة متفوقا على إيطاليا بفارق الأهداف بعدما تعادلا في المواجهات المباشرة.

وحجز كلا المنتخبين بطاقة التأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بالفعل من الجولة الماضية في شهر مارس المقبل.

وصف المباراة

تقدم منتخب فرنسا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة برأسية أدريان رابيو بعد ركنية نفذها لوكاس دين.

وفي الدقيقة 33 سدد لوكاس دين ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة ارتطمت بالعارضة ورأس فيكاريو وسكنت الشباك معلنة عن ثاني أهداف الديوك.

لكن رد إيطاليا جاء سريعا بعد دقيقتين بتسديدة أندريا كامبياسو بعد عرضية فيدريكو ديماركو.

وفي الدقيقة 59 سدد ماتيو جيندوزي تصدى لها فيكاريو.

ورد مانويل لوكاتيلي بتسديدة قوية علت العارضة في الدقيقة 64.

وأضاف رابيو الهدف الثالث لفرنسا بنفس الطريقة، رأسية بعد ركلة ثابتة نفذها دين في الدقيقة 66.

لوتشيانو سباليتي أجرى 3 تغييرات هجومية دفعة واحدة بحثا عن تقليص الفارق.

وسدد كامبياسو كرة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 90+4 كاد البديل مويس كين أن يسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء هدف إيطاليا الثاني لكن كرته أبعدها ماينيان ببراعة لركنية.

وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز فرنسا باللقاء والصدارة.

فرنسا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية
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