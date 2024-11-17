الشاطر: منتخب الشباب لم يستفد من إقامة بطولة شمال إفريقيا في مصر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 23:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

يرى إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب أن إقامة بطولة شمال إفريقيا في مصر لم يفيد الفريق في شيء.

وقال الشاطر عبر أون تايم سبورتس: "نسعى لتحقيق الفوز على ليبيا وكنا نتمنى الفوز على الجزائز ولذلك نشعر بالحزن لعدم الانتصار".

وأضاف "لم نستفد من إقامة البطولة على أرضنا ونشكر جماهير الإسماعيلية على الدعم".

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وأكمل "لعبنا بشكل جيد أمام المغرب وإذا احتسبت ركلة الجزاء لصالحنا في المباراة لحققنا الفوز واختلفت الأمور، وأيضا كان لنا ركلة جزاء لم تحتسب أمام الجزائر".

وأردف "الجهاز الفني بقيادة ميكالي سيعمل على تصحيح وعلاج الأخطاء قبل مباراة ليبيا".

وأتم تصريحاته "هذا المنتخب يحتاج لدعم الجميع في الفترة المقبلة".

وخطف منتخب الجزائر نقطة التعادل مع منتخب مصر للشباب في بطولة شمال إفريقيا 2024 والمؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما 2025.

وأقيمت المباراة على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتقدم المنتخب المصري بهدف محمد زعلوك، فيما أدرك منتخب الجزائر التعادل بفضل هدف بن أحمد كوحيلي.

وحصد منتخب مصر النقطة الأولى بعدما خسر من المغرب في الجولة الأولى 2-1، فيما حصد منتخب الجزائر نقطته الأولى في مباراته الأولى بالمسابقة.

ويتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 6 نقاط، ويليه تونس برصيد 3 نقاط، ثم يأتي منتخبا الجزائر ومصر في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة وأخيرا يتذيل منتخب ليبيا الترتيب بدون نقاط.

إسلام الشاطر منتخب مصر للشباب
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