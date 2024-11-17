محامي كهربا يرد على المندوه: هذا ما سنفعله مع الزمالك.. وموقف صلح الشحات والشيبي

كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عن موقفه من تحرير الزمالك لمحضر ضد اللاعب.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وقال عبد العزيز في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "سنطلع على المحضر ثم أجتمع مع كهربا لبحث طرق سداد المبلغ، ثم سنجتمع مع إدارة الزمالك لحل المسألة ولكن ليس في الأسبوع الحالي أولا حيث يجب أن نطمئن على محمد طارق عضو مجلس إدارة الأبيض".

وأصيب محمد طارق إثر حريق نشب في منزله، وتم نقله إلى العناية المركزة.

وأضاف "سمعت حسام المندوه (أمين صندوق الزمالك) يقول إنه لا يوجد تقسيط للمبلغ، وأقول له: دعنا نجلس معا أولا ثم نرى".

وأوضح "يوم سداد الغرامة لم أكن متواجدا وقيل لي إن المسألة انتهت".

وتابع "مبلغ الشيك يجب سداده بالكامل، ولكن يجب أولا أن أعرف هل يملك كهربا المبلغ المطلوب حاليا أم لا، وبعد ذلك سنجتمع مع إدارة الزمالك لبحث المسألة".

وعن إمكانية الصلح القضائي بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز قال: "الشحات والشيبي تصالحا أمام الجميع في حفل التكريم. وإذا أراد الشيبي التصالح وإنهاء القضية سيتم ذلك ورقيا".

ماذا حدث؟

حرر نادي الزمالك محضرا ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بسبب عدم دفع الجزء الأخير من الغرامة المستحقة.

وكان الزمالك قد أعلن في فبراير الماضي نهاية الأزمة بعد استلام الغرامة المستحقة والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و476 ألف و389 دولار.

وعلم FilGoal.com أنه كان من المقرر دفع جزء متبقي من الغرامة يبلغ ما يقارب من 6 ملايين و500 ألف جنيه ووقع كهربا على شيك بالمبلغ المتبقي.

وقال كهربا عبر قناة الأهلي عن ذلك الأمر: "فوجئت بالمحضر المحرر من جانب الزمالك بسبب الغرامة، ولكن سيتم حل الأمور قريبا".

وكان الاتفاق بين الطرفين أن يتم سداد المبلغ بعد شهرين من نهاية الأزمة.

ومنح الزمالك اللاعب مهلة أكثر من مرة لكن يحصل على رد من البنك بعدم وجود رصيد كاف.

ولذلك قرر الزمالك تحرير محضرا ضد كهربا لعدم سداد باقي الغرامة وتكون هذه هي الخطوة الأولى نحو دعوى قضائية.

وكشف أشرف عبد العزيز محامي كهربا عن موقف اللاعب من المحضر الذي حرره نادي الزمالك ضده.

وقال عبد العزيز في تصريحاته لقناة صدى البلد: "كهربا أبلغني بمحضر الزمالك بخصوص الغرامة، ولكنه قال لي: سنتحدث يوم الأحد بعد الانتهاء من قضية أحمد فتوح. لأن فتوح صديقه أيضا".

وأضاف "كنت أتوقع من الزمالك أن ينتظر حتى تنتهي أزمة فتوح، أو حتى الاتصال بنا بخصوص هذه المسألة".

وأوضح "لم يكُن من الممكن أن أرد يوم الأربعاء الماضي عبر أي وسيلة بشأن أموال كهربا وإمكانية سدادها قريبا، حتى لا أثير جماهير الزمالك قبل جلسة فتوح".

وتابع "لا أعاتب الزمالك فكل طرف يبحث عن حقوقه ويحق له المطالبة بها بأي شكل، ولكن على الأقل كان يجب أن يحدث تواصل. ربما كنت لأجلس مع كهربا وننظر في الحلول الودية".

من جانبه قال حسام المندوه أمين صندوق الزمالك في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "ضمننا حقوق النادي بالكامل، والشيك بمثابة وجود الأموال الفعلية، ووقت الاستحقاق لم يكن هناك رصيد للشيك. تحدثنا مع وكيل كهربا أكثر من مرة، ثم أحالت الإدارة المالية الأمر للشؤون القانونية كي تتخذ إجراءاتها".

وكشف "يقولون إن بياننا عن تسلم قيمة الغرامة بالكامل لم يكن صحيحا، ولكن "الشيك" بمثابة الأموال، وتم وضعه في البنك حتى يتحول للمبلغ المالي في موعده".

وأوضح "من أصل 77 مليون جنيه تسلمنا 70 مليون كحوالة فورية و7 ملايين بشيك، هل هذا اسمه تقسيط"؟

كهربا (30 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس 2023 فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد..

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 15بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.