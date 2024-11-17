حروق بالوجه والكفين.. أمين صندوق الزمالك يكشف مستجدات حالة محمد طارق

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن مستجدات حالة محمد طارق عضو مجلس إدارة النادي بعد إصابته إثر نشوب حريق داخل منزله.

وقال المندوه في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "محمد طارق حاليا متواجد بالعناية المركزة وسيقضي بها 4 أو 5 أيام حتى يطمئنوا على حالته".

وأضاف "طارق تعرض لحروق بالوجه والكفين. حريق الوجه متوسط من وجهة نظر الأطباء ولكنهم يخشون على هذا المكان بسبب التنفس وفتحة الأنف والفم، وبالتالي يخشون حدوث مضاعفات في الأيام القادمة".

وأوضح "طارق يتحدث بشكل طبيعي وحالة الوعي ممتازة لديه، ومدير المستشفى أكد أن العلامات الحيوية بحالة جيدة ولكن القلق من إمكانية حدوث المضاعفات".

وتابع "الحالة لن تحتاج إلى عمليات جراحية أخرى على حد علمي وهذا ما نتمناه".

ماذا حدث؟

قل محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك للمستشفى.

وجاء ذلك بعد إصابته نتيجة نشوب حريق داخل منزله.

ووفقا للتقارير تسبب "ماس كهربائي" في اندلاع حريق في منزل عضو مجلس إدارة الأبيض.

محمد طارق البالغ 37 عاما أصبح عضوا لمجلس إدارة الزمالك في مجلس حسين لبيب الحالي.

وسبق أن لعب لفريق ناشئي الزمالك من قبل.

ويتمنى FilGoal.com الشفاء العاجل والسلامة لـ محمد طارق.