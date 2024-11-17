دوري المحترفين - الخامس الآن والسادس في الطريق.. السكة الحديد يتعاقد مع المزين

أعلن نادي السكة الحديد مودرن عن قبول استقالة الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف.

ووجه النادي الشكر لعبد الرؤوف ولجهازه المعاون عن الفترة الماضية.

وقرر النادي تعيين أيمن المزين في منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.

وكان المزين قد تولى قيادة المنصورة خلال الموسم الحالي خلفا لرضا العيسوي.

وقبل ساعات قليلة، أعلن حسن بادع المشرف العام على الكرة في المنصورة استمرار الدعم للجهاز الفني بقيادة المزين، قبل أن يعلن السكة الحديد مودرن عن تعاقده مع المدرب.

وخسر السكة الحديد مودرن أمام بروكسي بهدفين دون مقابل في الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

تقدم بروكسي بالهدف الأول عن طريق شيزار محمد في الدقيقة 41.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني تعادل السكة الحديد عن طريق مصطفى حمادة.

وعاد شيزار محمد لتسجيل هدف الفوز لبروكسي في الدقيقة 77.

على الجانب الآخر تعرض المنصورة للخسارة السادسة في الدوري وتلك المرة من وي بثلاثة أهداف دون مقابل.

تقدم عاشور شيكا بالهدف الأول في الدقيقة 15 برأسية.

وأضاف محمد شاهين الهدف الثاني في الدقيقة 27 ورفض الاحتفال احتراما لجماهير فريقه السابق.

وسجل شاهين الهدف الثالث بالشوط الثاني برأسية أخرى.

ويحتل المنصورة المركز العشرين والأخير حتى الآن في ترتيب دوري المحترفين بنقطتين فقط وبلا فوز حتى الآن، بواقع تعادلين و6 هزائم.

بينما يحتل السكة الحديد المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين و4 هزائم.

وسبق للمزين الصعود بـ 4 فرق من قبل إلى الدوري الممتاز.

هذه الفرق هي الرجاء والشرقية وطنطا والأسيوطي.

وبات ذلك التغيير الفني الخامس في دوري المحترفين منذ انطلاق الموسم

المنصورة: أيمن المزين لتعويض استقالة رضا العيسوي

طنطا: خالد عيد لتعويض استقالة محمد حليم

لافيينا: حسين شكري لتعويض استقالة أحمد صلاح

الترسانة: أحمد كشري لتعويض استقالة جمعة مشهور

السكة الحديد: أيمن المزين لتعويض استقالة أحمد عبد الرؤوف

والتغيير السادس سيتم عما قريب، حين يعلن المنصورة عن خليفة المزين.